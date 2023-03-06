الإثنين 06 مارس 2023
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توك شو

بعد تكريمها من قرينة الرئيس.. نجاة أحمد: «طرت من الفرحة لما عرفت» (فيديو)

جريدة الدستور

تحدثت السيدة نجاة علي، والدة أحمد رحمة، أول معيد كفيف بكلية الإعلام، عن لقائها أمس السبت، مع قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي، على هامش احتفالات اليوم العالمي للمرأة، الذي يقام تحت شعار "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح".

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على القناة الأولى: "أحمد ابني قالي إن قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي طالباني ومكنتش مصدقة نفسي، ومكنتش مصدقة وفضلت أتنطط من الفرحة والخبر كان مخليني في حالة جميلة".

وعن رحلة كفاحها مع ابنها، أضافت: "رحلتي مع ابني طويلة وتحتاج لأيام عشان تتحكي، وابني كان نفسه يطلع دكتور ولما حصلتله الحادثة في أولى ابتدائي، قرر يتخلى عن حلم كونه طبيب بشري، وقرر إنه يبقى دكتور جامعي".

وتابعت: "فضلت معاه طول رحلة التعليم نطلع بالعربية ونركب القطر وبعدها المترو وبعدها الجلمعة، المشوار كان كبير ولكنه كان متعة".

وواصلت: "مكنتش عارفة المشوار اللي اتعمل بيتعمل وقتها إزاي بس كان ربنا منظملي الوقت وبيعيني ويقويني على الرحلة الطويلة".

ووجهت نجاة علي والدة أول معيد كفيف بكلية الإعلام نصيحة للأمهات التي اختبرهن الله في أبنائهن، قائلة: "ربنا بيحبك لأنه اداكي حاجة زي كدة وعايز يشوفك هتحافظي عليها ولا لأ، ابنك ده هو الفضل وهو الأمل وهو الحياة كلها".

نجاة علي أول معيد كفيف بكلية الإعلام قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي احتفالات اليوم العالمي للمرأة

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