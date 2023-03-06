ميزة واتس آب الجديدة تبقي المكالمات غير المرغوب صامتة.. تعرف عليها

كشف موقع لايف مينت الامريكي، تفاصيل أحدث إصدارات تطبيق واتس اب الذي يتيح للمستخدمين طبقة إضافية من الأمن الى حساباتهم، وذلك من خلال ميزة التحقق والميزة الجديدة حول المكالمات الغير مرغوب فيها، حيث تعمل الميزة الجديدة من الاصدار حاليًا والتي تسمى "كتم المتصلين المجهولين" بتمكين المستخدمين من إسكات المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة مع الاستمرار في عرضها في مركز الإشعارات وقائمة المكالمات.

وأضاف الموقع الأمريكي، أن ميزة التحقق تأتي بخطوتين والتي تتطلب رمز PIN المكون من ستة أرقام عند إعادة تعيين حساب واتس اب الخاص بك والتحقق منه، وهذا مفيد في حالة سرقة بطاقة SIM.

واكد الموقع الامريكي، أن ميزة "إسكات المتصلين غير المعروفين" يتم تطويرها حاليًا لإصدار واتس اب التجريبي في هواتف اندوريد، وذلك إلى جانب تقليل الاضطرابات كما يمكن أن تساعد الميزة المستخدمين على تجنب مكالمات البريد العشوائي، مما يجعلها أكثر فائدة.

-التفعيل من اعدادات التطبيق

ووفقًا للموقع، أنه يمكن للمستخدمين الوصول إلى مفتاح التبديل لميزة كتم صوت المتصلين غير المعروفين في إعدادات التطبيق وبمجرد التفعيل، سيتم كتم صوت المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة، لكنها ستظل تظهر في مركز الإشعارات وقائمة المكالمات، مشيرا الى أن واتس اب هو مساحة خاصة وآمنة للأشخاص للتواصل مع أحبائهم والأشخاص الذين لديهم رقم هاتفك، ومع ذلك ، في الأوقات التي يتلقى فيها المستخدمون رسائل إشكالية من أرقام غير معروفة، يوفر واتس اب طريقة بسيطة للمستخدمين لحظر الحساب والإبلاغ عنه، مؤكدا ان لن تتمكن جهات الاتصال أو الأرقام المحظورة بعد الآن من الاتصال بك أو إرسال رسائل.

مزيد من التحكم في خصوصية رسائلك

وبحسب الموقع، أنه من خلال التشفير الشامل المدمج في واتس اب ستكون الرسائل والصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية والمستندات وتحديثات الحالة والمكالمات الخاصة اكثر آمنًا، حيث من المفهوم أن المستخدمين يريدون مزيدًا من التحكم والخصوصية في محادثاتهم ، ولهذا فإن النظام الأساسي يحتوي على ميزات متعددة مثل اختفاء الرسائل التي تختفي في غضون أربع وعشرين ساعة أو سبعة أيام أو تسعين يومًا بعد وقت إرسالها ، اعتمادًا على المدة التي تحددها أو عرض مرة واحدة لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو دون ترك سجل رقمي دائم، ويمكن للمستخدمين أيضًا تمكين حظر لقطة الشاشة للعرض مرة واحدة للحصول على طبقة إضافية من الحماية فقط لتكون في الجانب الآمن

ويسمح إعداد الخصوصية ونظام دعوة المجموعات في واتس اب للمستخدمين بتحديد من يمكنه إضافتهم إلى المجموعات، وزيادة خصوصية المستخدم ومنع الأشخاص من إضافة مستخدم إلى المجموعات التي لا يريدون أن يكونوا جزءًا منها، وقال التقرير إذا وجدت نفسك في دردشة جماعية ليست مناسبة لك، فيمكنك اختيار الخروج من المجموعة بشكل خاص دون الحاجة إلى إخطار الجميع، كما انه من الممكن أيضًا التحكم في تواجدك عبر الإنترنت من خلال تحديد من يمكنه وما لا يمكنه رؤيتك عندما تكون متصلاً بالإنترنت، للأوقات التي تريد فيها التواجد على التطبيق بشكل خاص.