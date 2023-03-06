الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صحة الدقهلية: تجريع 29 ألف مواطن بالحملة القومية للقضاء على البلهارسيا

جانب من الحمله
جانب من الحمله

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن الفرق الطبية المشاركة بالحملة القومية للقضاء على البلهارسيا، وانطلقت في الـ 25 من فبراير الماضي، قامت حتى الآن بتجريع نحو 29 ألف مواطن بإجمالي عدد أقراص علاج مستخدمة يصل إلى 100 ألف قرص.

وقالت الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية إن التجريع يتم من خلال فرق طبية مدربة، حيث تم توفير وتدريب القوي البشرية اللازمة للحملة بما في ذلك وضع العلامات على المنازل بالطريقة الصحيحة فضلاً عن تدشين حملات دعائية بالنحو الذي يساهم في وصول الخدمة لجميع المستهدفين مؤكدة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل بجميع البؤر بالمحافظة.

وأوضحت الدكتورة سحر على مدير الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بأن الحملة مستمرة حتى 25 مارس وتستهدف تجريع حوالي 56 ألف مواطن ضد البلهارسيا، من سن 4 سنوات حتى 65 سنه بعدد يقارب الـ 125 ألف قرص من عقار الديستوسيد، بالبؤر ذات نسب الانتشار المرتفعة للبلهارسيا وذلك في 9إدارات صحية بالمحافظة وهي (ميت سلسيل،  الجمالية، بني عبيد، المطرية، المنزلة، تمي الأمديد، منية النصر، شربين، طلخا) هذا بالإضافة إلى مكافحة القواقع بالترع بتلك البؤر.

يشار إلى أن صحة الدقهلية قامت بتجريع حوالي 95 ٪ من طلاب المدارس اثناء حملة تجريع المدارس والتي استهدفت الصف الأول والرابع الابتدائي والاول الاعدادي والاول الثانوي.

كما قام عاطف سعد ومنى المتبولي نائبي رئيس مدينة نبروه صباح اليوم الإثنين بحملة للتفتيش على أفران الخبز البلدي ومحلات الجزارة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر لأصحاب مخابز بلدية بسبب التلاعب في مواصفات الخبز ونقص الوزن وعدم نظافة أدوات العجين فضلا عن عدم وجود طفايات حريق صالحة للاستخدام، بالإضافة إلى محضر ذبح خارج المجزر وعدم وجود شهادات صحية.

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شريف مكين وكيل وزارة الدقهلية وزارة الصحة البلهارسيا

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