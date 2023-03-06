الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس مجلس الشيوخ عن يوم الشهيد: مصر لم ولن تنس فضل أبنائها البواسل

عبد الوهاب عبد الرازق
عبد الوهاب عبد الرازق

ألقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، كلمة في بداية أعمال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسته، وذلك بمناسبة يوم الشهيد الموافق التاسع من مارس من كل عام.

وقال عبدالرازق في كلمته، تحتفل مصـر يوم الخميس المقبل- بإذن الله بذكرى يوم الشهيد، تلك الذكرى التي نستعيد فيها تضحيات وبطولات أبطال مصر المخلصين فى حرب الاستنزاف التى ردت الكرامة لمصر، وأعطت الأمل ومهدت لحرب أكتوبر الخالدة، حرب النصر والكرامة والتحرير.

وتابع رئيس مجلس الشيوخ، ولاشك أن احتفالنا بهذه الذكرى الطيبة لهو خير دليل على أن مصر لم ولن تنس فضل أبنائها البواسل الذين ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن العظيم، ليحيا المصريون في سلام وأمان واستقرار، ولنقول لهم ولكل من سار على خطاهم واقتفى أثرهم من أبناء مصر الشرفاء الذين ضحوا ولازالوا يضحون، أن مصر الوفية لن تنساكم، وستظل تذكركم وتفخر بكم.

- شهداؤنا الأبرار جادوا بأرواحهم لتظل مصر أبية عزيزة على مر العصور

وتابع رئيس مجلس الشيوخ، وبهذه المناسبة الجليلة، أتقدم باسمى و باسمكم بأسمى  آيات التقدير والاعتزاز، والدعاء بالرحمة لشهدائنا الأبرار الذين جادوا بأرواحهم لتظل مصر أبية عزيزة على مر العصور، كما أقدم التحية لأسرهم وذويهم الذين تحملوا آلام الفراق من أجل أمن وأمان هذا الشعب العظيم واستقراره.

وقال كل الاحترام والتحية لمن استشهدوا من أبناء مصر الابطال من القوات المسلحة والشرطة المدنية، ونعاهدهم جميعاً أن نظل أوفياء لدمائهم الزكية، حمى الله شعب مصر العزيزة، وجيشها، وشرطتها من كل مكروه وسوء، ووفق قائدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق ما فيه رفعة هذا الوطن، واستقراره، وازدهاره.

وافتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر و وفقا لجدول اعمال المجلس ان تشهد الجلسة العامة عرض مناقشة طلب المناقشة العامة ، المقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين، عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة والشرطة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق النائبة هيام فاروق بنيامين حرب اكتوبر حرب الإستنزاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يرعى الرئيس مؤتمرًا لتطوير التعليم؟

الأكثر قراءة

وفاة المقدم أيمن فؤاد رئيس مباحث بدر والنقيب محمد الديب المعاون فى حادث مرورى

النيابة تأمر بدفن جثث 5 طلاب لقوا مصرعهم بحادث فى صلاح سالم

انهارت عليهم المقبرة.. انتشال 3 سقطوا فى مدفن بالقاهرة

القوات المسلحة تنظم زيارة لأبطال «قادرون باختلاف» بالجيش الثانى الميدانى (صور)

حبس 3 عاطلين لاتهامهم بقتل مسنة لسرقتها فى الهرم

الحكومة تنفى إصدار قرار بمنع جميع أصحاب الأمراض من السفر للحج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

محمد العسيري

أم البطل.. لما راح الصبر منها

ماجد حبته

أستاذ ورئيس قسم.. للأسف!

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سوريا فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش

سوريا: نستنكر الممارسات العدوانية الإسرائيلية فى الجولان

نتنياهو: تصريحات مدير عام «الوكالة الذرية» حول الملف النووى الإيرانى «بلا قيمة»