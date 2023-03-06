رئيس مجلس الشيوخ عن يوم الشهيد: مصر لم ولن تنس فضل أبنائها البواسل

ألقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، كلمة في بداية أعمال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسته، وذلك بمناسبة يوم الشهيد الموافق التاسع من مارس من كل عام.

وقال عبدالرازق في كلمته، تحتفل مصـر يوم الخميس المقبل- بإذن الله بذكرى يوم الشهيد، تلك الذكرى التي نستعيد فيها تضحيات وبطولات أبطال مصر المخلصين فى حرب الاستنزاف التى ردت الكرامة لمصر، وأعطت الأمل ومهدت لحرب أكتوبر الخالدة، حرب النصر والكرامة والتحرير.

وتابع رئيس مجلس الشيوخ، ولاشك أن احتفالنا بهذه الذكرى الطيبة لهو خير دليل على أن مصر لم ولن تنس فضل أبنائها البواسل الذين ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن العظيم، ليحيا المصريون في سلام وأمان واستقرار، ولنقول لهم ولكل من سار على خطاهم واقتفى أثرهم من أبناء مصر الشرفاء الذين ضحوا ولازالوا يضحون، أن مصر الوفية لن تنساكم، وستظل تذكركم وتفخر بكم.

- شهداؤنا الأبرار جادوا بأرواحهم لتظل مصر أبية عزيزة على مر العصور

وتابع رئيس مجلس الشيوخ، وبهذه المناسبة الجليلة، أتقدم باسمى و باسمكم بأسمى آيات التقدير والاعتزاز، والدعاء بالرحمة لشهدائنا الأبرار الذين جادوا بأرواحهم لتظل مصر أبية عزيزة على مر العصور، كما أقدم التحية لأسرهم وذويهم الذين تحملوا آلام الفراق من أجل أمن وأمان هذا الشعب العظيم واستقراره.

وقال كل الاحترام والتحية لمن استشهدوا من أبناء مصر الابطال من القوات المسلحة والشرطة المدنية، ونعاهدهم جميعاً أن نظل أوفياء لدمائهم الزكية، حمى الله شعب مصر العزيزة، وجيشها، وشرطتها من كل مكروه وسوء، ووفق قائدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق ما فيه رفعة هذا الوطن، واستقراره، وازدهاره.

وافتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر و وفقا لجدول اعمال المجلس ان تشهد الجلسة العامة عرض مناقشة طلب المناقشة العامة ، المقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين، عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر.