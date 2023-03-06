الأهلى يدخل معسكرًا للمقاولون اليوم.. كولر يحذر لاعبى الفريق من خبرات شوقى غريب

يدخل الفريق الأول بالنادي الأهلي معسكرًا مغلقًا، مساء اليوم الإثنين، عقب المران الأخير على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري على استاد السلام.

ويختار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، قائمة الفريق التي ستدخل المعسكر الأحمر، وتشهد استمرار غياب كل من عمرو السولية ومحمود متولي ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر وحسين الشحات، بالإضافة إلى خالد عبدالفتاح ومحمد فخري للإصابة، بينما أيمن أشرف وحمزة علاء وكريم الدبيس لوجهة نظر فنية.

ويعقد كولر جلسة خاصة مع اللاعبين على هامش المران، اليوم، من أجل الحديث عن أهمية الفوز على المقاولون العرب لاستعادة الانتصارات المحلية بعد التعادل الأخير مع الداخلية في الجولة الماضية.

وحذر المدير الفني اللاعبين من استمرار حالة السرحان التي ضربت خط الدفاع، وظهرت في لقائي القطن الكاميروني والداخلية، ولابد من علاجها سريعًا قبل مواجهة المقاولون العرب.

وأكد كولر علي صعوبة مواجهة ذئاب الجبل، خاصة أن الفريق المنافس حقق أفضل نتائج خلال الموسم الجاري، ويجيد اللعب مع الفرق الكبيرة ويمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين في كل الخطوط.

وشدد السويسري على صعوبة التعامل مع شوقي غريب مدرب المقاولون لخبرته في الكرة المصرية، وأنه علي دراية بكل لاعب في صفوفنا، خاصة أنه سبق ودرب البعض منكم سواء في المنتخب أو الفرق التي قادها قبل المقاولون العرب.

مران الأهلي| «كهربا» يشارك في التدريبات ‏الجماعية

شارك محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي ‏الذي أقيم مؤخرًا على ملعب التتش استعدادًا لمباراة المقاولون العرب التي تقام مساء ‏الثلاثاء المقبل على استاد الأهلي بالسلام والمؤجلة من الجولة السابعة عشرة في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وشارك كهربا في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من آلام في العضلة الضامة، وانتهائه من ‏تنفيذ البرنامج التأهيلي المصغر الذي خضع له.



وأدى محمود كهربا تدريباته مع مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا أمام القطن ‏الكاميروني التي أقيمت أمس، واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات الكرة.‏

وكان اللاعب قد خضع لفحص طبي قبل انطلاق المران للاطمئنان على جاهزيته والتأكد ‏من زوال الألم في العضلة الضامة.‏

وواصل الأهلي تدريباته صباح أمس دون راحة استعدادًا لمباراة المقاولون، وخاض اللاعبون ‏الذين شاركوا في مباراة القطن أمس تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي.‏

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة من إجمالي 17 مباراة خاضها ‏الفريق في المسابقة إلى الآن.‏