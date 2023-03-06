الإحصاء: مصر تخفض وارداتها من غرب أوروبا لـ18.2 مليار دولار

شهدت واردات مصر من دول غرب أوروبا تراجعًا إلى حدود 18.2 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2022 مقابل 19.07 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 869.5 مليون دولار، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجلت الواردات من بلجيكا أكبر تراجع بين دول غرب أوروبا، والتى هبطت إلى حدود 1.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2022 مقابل 1.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 564.1 مليون دولار، تليها الواردات من إسبانيا والتى بلغت 1.3 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2022 مقابل 1.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 248.5 مليون دولار.

وبلغت واردات مصر من ألمانيا 3.6 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2022 مقابل 3.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 210.4 مليون دولار، كما بلغت وارداتها من سويسرا 890.4 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2022 مقابل 1.007 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 116.9 مليون دولار.

بينما ارتفعت واردات مصر من إيطاليا 3.070 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2022 مقابل 2.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 247.9 مليون دولار، كما ارتفعت وارداتها من فنلندا إلى حدود 589.2 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2022 مقابل 510.2 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 79 مليون دولار.

كانت الجملة العمومية لواردات مصر من دول العالم قد بلغت 86 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر من عام 2022 مقابل 80.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 5.8 مليار دولار.