الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استعدادا لشهر رمضان.. تنظيف وتطهير 5 ألاف مسجد في كفر الشيخ

حملة نظافة المساجد
حملة نظافة المساجد

نظمت مديرية أوقاف كفر الشيخ الحملة الثانية، لتنظيف المساجد، ضمن الحملة المكبرة التي أطلقتها وزارة الأوقاف، استعدادا لشهر رمضان المبارك، وتفقد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، أعمال التطهير والتعقيم والنظافة بمسجد سيدي طلحة التلمساني بمدينة كفر الشيخ (إدارة غرب كفر الشيخ) تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة. وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

شارك في الحملة، الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، وقيادات مديرية الأوقاف بالمحافظة، وجهزت المديرية كميات كبيرة من المطهرات، وبخاخات لرش المواد المطهرة، ومكانس كهربائية، لكنس المساجد.

وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن الحملة الثانية انطلقت اليوم، لتنظيف وتعقيم المساجد على مستوى المحافظة، وأن هناك تعليمات مشددة بتنفيذ توجيهات وزير الأوقاف الخاصة بأعمال التطهير، مؤكداً أنه تم تكليف مديري الإدارات والمفتشين للمرور على المساجد والإشراف على أعمال التطهير.
 

وأضاف يونس أن المحافظة تضم 5 آلاف مسجد، و16 إدارة أوقاف، وأنه وجه بأعمال التطهير والتعقيم بكل مساجد المحافظة، لتهيئتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، وسوف تستمر الحملة حتى نهاية شهر رمضان، مؤكداً أن الحملة تتضمن النظافة الدورية للمسجد، ونظافة أسطح المساجد، ورفع أي كهن بالمساجد أو ملحقاتها إلى مخازن المديريات، ونزول جميع القيادات بالمديرية والإدارات، لمتابعة العمل، وتكليف جميع المفتشين على الإدارات ال16 بإعطاء أولوية بالغة لهذا الأمر، ومشيراً إلى أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة على المقصرين سواء في العمل أم الإشراف والمتابعة، وستتكرر هذه الحملات تباعًا حتى نهاية شهر رمضان المبارك، تنفيذاً لتعليمات الوزارة.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه عقد اجتماعا مع مديري الإدارات ال 16، وجرى أخطارهم بآليات تنفيذ الحملة والتي تستمر حتى نهاية الشهر الفضيل، تحت الإشراف والمتابعة المباشرة لرئيس القطاع الديني ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة ومديري المديريات والإدارات كل فيما يخصه.

مسجد نظافة الأوقاف شهر رمضان كفر الشيخ

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