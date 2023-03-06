الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة 10 متهمين فى «خلية المنيا الإرهابية»

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تواصل الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، جلسات محاكمة 10 متهمين، من بينهم 6 سيدات في "خلية المنيا الإرهابية".

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 115749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر، والمقيدة رقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المتهم الأول عزت محمد تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الدائرة الأولي إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى محاكمة 10 6 سيدات خلية المنيا الإرهابية

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