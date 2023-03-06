الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تراجع أسعار النفط فى بداية التعامل اليوم الإثنين

النفط
النفط

انخفضت أسعار النفط في بداية التعامل، اليوم الإثنين، بعد أن حددت الصين هدفًا متواضعًا للنمو الاقتصادي هذا العام يبلغ نحو 5 في المئة وهو أقل من توقعات السوق بتحقيق نمو يبلغ 5.5 في المئة في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وجرى تداول عقود خام برنت الآجلة منخفضة 50 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 85.33 دولار للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 79.22 دولار للبرميل.
وانخفضت توقعات النمو بالصين، والتي تجري متابعتها عن كثب عن المستوى المستهدف في العام الماضي البالغ 5.5 في المئة، وجاءت عند الحد الأدنى للتوقعات.
وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، يوم الأحد، إن من الضروري تعزيز أساس النمو المستقر في الصين ولا يزال الطلب غير الكافي يمثل مشكلة واضحة كما أن توقعات المستثمرين والشركات الخاصة غير مستقرة.
وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تتأثر أسعار النفط برفع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم مع تشديد البنوك المركزية العالمية السياسة بسبب مخاوف من زيادة التضخم. وبدأ التجار في أخذ زيادات
أسعار الفائدة في الاعتبار في جميع أنحاء العالم ولكنهم يأملون في زيادات أقل من العام الماضي.
وسيدلي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" جيروم باول بشهادته أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث من المحتمل أن يتم استجوابه بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة أكبر في سعر الفائدة في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.
ومن المرجح أيضًا أن تعتمد الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على ما يكشفه تقرير الوظائف لشهر فبراير يوم الجمعة يليه تقرير التضخم لشهر فبراير المقرر الأسبوع المقبل.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مطلع الأسبوع، إنه من "المحتمل جدًا"، أن يرفعوا أسعار الفائدة هذا الشهر للحد من التضخم، ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يوم الثلاثاء.

اسعار النفط النفط الصين خام برنت خام غرب تكساس

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