الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مكتبة مصر العامة بسيوة تنظم ندوة عن خطورة الألعاب الإلكترونية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت مكتبة مصر العامة بسيوة بمحافظة مطروح، بالتعاون مع الإدارة التعليمية ندوة عن خطورة الألعاب الإلكترونية، وذلك بحضور الشيخ جمعة محمد بحيرى إمام وخطيب بإدارة أوقاف سيوة، ومهدى مشرى، رئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بإدارة سيوة التعليمية، ومحمد عمران جيري، مدير المكتبة.

وأكد  محمد عمران جيري، مدير مكتبة مصر العامة بسيوة خلال الندوة، على أهمية الاستفادة من الوقت، وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في تطوير الذات والارتقاء العلمى والمعرفى وتجنب الانسياق وراء الأمور المضرة بالإنسان وعدم إهدار الوقت فيما لا طائل من ورائه. 

وأشار مدير مكتبة مصر العامة بسيوة، إلى أنه تأتي الندوة ضمن سلسلة الندوات التى تنظمها المكتبة لرفع الوعى لدى الشباب.

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الألعاب الإلكترونية خطورة الألعاب الإلكترونية مكتبة مصر العامة بسيوة ندوة بمكتبة مصر العامة سيوة مطروح

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