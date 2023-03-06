الإثنين 06 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انخفاض أسعار العملات الرقمية اليوم الإثنين 6 مارس 2023

العملات المشفرة
العملات المشفرة

انخفضت أسعار العملات المشفرة، خلال اليوم الإثنين 6 مارس 2023، بسبب مخاوف وترقب لنتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي. 

وسجل سعر عملة "بيتكوين" انخفاض بنسبة 0.13%، ليصل 22.287.7 ألف دولار، كما تراجع  عملة "إيثريوم" بنسبة 0.60% دولار مسجلة 1.560.97 دولار، وتراجع عملة "كاردانو" بنسبة 1.82% لتسجل 0.3338 دولار.

وتراجعت عملة "سولانا" بنسبة 49. 2% لتسجل 780. 20 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" تراجع بنحو 2.00%، لتصل إلى مستويات 0.074013 دولار، وتراجعت  "شيبا" بنسبة 1.78% إلى مستويات 0.01101 دولار، وتراجعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 2.26% إلى مستويات قرب 16.02 دولار.

وتراجعت عملة "تيرا" بنسبة 87. 2% إلى مستويات 0.001436 دولار، وارتفعت عملة "FTX Token" بنسبة 79. 1% إلى مستويات 2862 .1 دولار، وتراجعت عملة "ريبيل"، بنسبة 2.31% إلى مستويات 0.36473 دولار.

مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي

تراجع سوق الكريبتو مرتبط أيضاً باستمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي لمواصلة سياسته التشددية في رفع أسعار الفائدة لأكثر من 5% خلال اجتماع 21 و22 مارس الجاري، الأمر الذي يحد من مخاطرة المستثمرين ويزيد جاذبية السندات الأمريكية.

وتجتمع لجنة السياسات النقدية لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي " المركزي الأمريكي" خلال الفترة من 14 و15 مارس المقبل لتحديد سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، والتي يتوقع لها أن تتخطى 5% بهدف الوصول إلى معدل التضخم المثالي 2%.

وان استمرار الفيدرالي الأمريكي في سياسة التشديد النقدي، من شأنه الحد من زيادات بيتكوين وأخواتها، حيث ترتفع شهية المستثمرين نحو الاستثمار في السندات الدولارية وتجنب الأوعية الاستثمارية عالية المخاطر.

وسحبت العملات المشفرة جزءا من الاستثمارات العالمية إليها، على حساب سوق الأسهم والسندات والاستثمارات المباشرة الأخرى، بحسب ما قالت مديرة صندوق النقد العام الماضي، في اجتماعات الربيع.

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مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي أسعار العملات المشفرة اجتماع الفيدرالي الأمريكي بيتكوين إيثريوم كاردانو دوج كوين

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وائل لطفي

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