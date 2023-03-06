الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حريق هائل فى مصنع طوب بـ أبوحماد.. وإسعاف الشرقية تدفع بـ 7 سيارات

حريق
حريق

نشب منذ قليل حريق هائل بمصنع طوب بكفر العزازي، التابع لمركز أبوحماد، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وجارٍ السيطرة على الحريق وإخماده، وحصر التلفيات والخسائر، وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة بنشوب حريق هائل بمصنع طوب بكفر العزازي دائرة مركز أبوحماد وتم إخطار الحماية المدنية والتي دفعت بسيارات الإطفاء وجارٍ السيطرة على الحريق وإخماده.

ودفع مرفق الإسعاف بـ 7 سيارات بمحيط الحريق تحسبًا لوقوع إصابات أو خسائر بشرية، حيث أكد مصدر بمديرية الصحة أنه تم نقل حالة إلى مستشفى أبوحماد، وجارٍ تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، على حريق التهم شونة قش بمدينة القرين، وتم تحرير المحضر اللازم.

وتلقى سابقا اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق فى شونة قش، بمفارق أبونصار بمدينة القرين.

ودفعت قوات الحماية المدنية، بسيارة إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، دون وقوع إصابات.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات وتحرى وجود شبهة جنائية.

الحريق
أبوحماد أجهزة الأم اخماد اختناق إسعاف الشرقية إطفاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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حريق هائل فى مصنع طوب بـ أبوحماد.. وإسعاف الشرقية تدفع بـ 7 سيارات

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