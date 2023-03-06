الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك تحتفل باليوم العالمى للمرأة.. غدا

مكتبة القاهرة الكبري
مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، احتفالية كبرى باليوم العالمي للمرأة، والتي تنطلق في الخامسة من مساء غد الثلاثاء، بمشاركة كل من: دكتورة فاتن شركس، دكتورة زينب مكي، دكتورة عفاف عز الدين محمود، ودكتورة هالة عسل.

وتتضمن الاحتفالية باليوم العالمي للمرأة، إلقاء الضوء علي مسيرة العمل النسائي في مصر، والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة المصرية منذ عام 1919 خلال مشاركتها في ثورة 19، مرورا بمجهودات رائدات العمل النسائي في مصر، هدى شعراوي، صفية زغلول، سيزا نبراوي، درية شفيق، عائشة راتب، ملك حفني ناصف، أمينة السعداوي، سهير القلماوي، نوال السعداوي، حكمت أبو زيد، وداد متري أنطون، فوزية عبد الستار وغيرهن.

ويتزامن الثامن من مارس من كل عام، باليوم العالمي للمرأة، والذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة في العام 1975. وبدأت فكرة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، من ذكري احتجاجات العاملات في مصانع الملابس بمدينة نيويورك الأمريكية، ضد ظروف العمل المهينة القاهرة للنساء، سواء في طول ساعات العمل أو الأجور والرواتب مقارنة بالرجال.

بينما اعتمدت مصر السادس عشر من مارس من كل عام كيوم للمرأة المصرية، والذي يتزامن مع استشهاد “حميدة خليل” خلال مشاركتها في مظاهرات ثورة 1919، وهي أول شهيدة مصرية في هذه الثورة، والتي قادتها هدي شعراوي وشاركت فيها أكثر من 300 سيدة وفتاة مصرية، للمناداة باستقلال مصر وتحريريها من الاستعمار البريطاني.

وتأتي احتفالات اليوم العالمي للمرأة المصرية هذا العام، مع اطلاق السيدة انتصار عبد الفتاح، قرينة رئيس الجمهورية للاحتفالات تحت شعار “المرأة المصرية .. أيقونة نجاح”، واطلاق مبادرتي “دوي” ونورة"، لتمكين الفتيات المصريات في شتي مناحي الحياة المختلفة، وهو ما يتواكب مع العديد من المكتسبات التي حققتها المرأة المصرية في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، سواء في زيادة أعداد النساء في البرلمان أو الوزارات المختلفة وغيرها من المكتسبات.   

مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك تحتفل باليوم العالمي للمرأة اليوم العالمي للمرأة المصرية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية رائدات العمل النسائي في مصر

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