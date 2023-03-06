الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نبيلة عبيد: أنا أكثر فنانة قدمت قضايا المرأة

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

استضافت الإعلامية منى المراغي، الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد في لقاء خاص على هامش التغطية الحصرية لشبكة تلفزيون الحياة لمهرجان أسوان لسينما المرأة في دورته السابعة.

وقالت نبيلة عبيد، إنها وفقت في تقديم أعمال جيدة يتم تكريمها عليها، مبدية سعادتها بتكريمها في المهرجان على أعمالها التي قدمتها، مشددةً على أن مهرجان أسوان "له طعم حلو"؛ لأنه يعالج كل قضايا المرأة لأنها أكثر فنانة قدمت قضايا المرأة.

وأضافت أنها قدمت العديد من الرؤى بخصوص المرأة في أعمالها؛ لأن كل مؤلف له رؤيته وقضيته مثل إحسان عبدالقدوس الذي يرى أن المرأة تغير مصيرها وتحب التحدي، ومحمود أبو زيد يرى أن المرأة تابعة للزوج، ومصطفى محرم يرى رؤية مختلفة مثل الخيانة والانتقام، ووحيد حامد الذي يرى أن المرأة لا تترك حقها، وهي كلها أفلام قدمتها طوال مشوارها.

https://fb.watch/j4GWyTwmAv/

إحسان عبدالقدوس محمود مهرجان اسوان لسينما المرأة محمود ابو زيد مختل مختلف مهرجان اسوان

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