الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

النهاردة كام أمشير 2023؟ ومواعيد بداية ونهاية الشهور فى التقويم القبطى

أمشير
أمشير

لا يزال تساؤل المصريين "النهاردة كام أمشير 2023" يحظى باهتمام كبير على محركات البحث الإلكترونية في مصر، خلال الأيام الجارية بالتزامن مع حالة الطقس المتابينة بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة وهبوب الرياح والأتربة، وارتباط تقلبات المناخ بأبو الزعابيب.

النهاردة كام أمشير 2023؟ 

ونستعرض لكم في موقع “الدستور” إجابة السؤال الذي يشغل بال الكثير من رواد المواقع الإلكترونية "النهاردة كام أمشير 2023؟ وتاريخ اليوم في التقويم القبطي والهجري والميلادي.

ويوافق اليوم الإثنين 6 مارس 2023 وفقا لتاريخ التقويم الميلادي.

وبالنسبة للتقويم القبطي يوافق 27 أمشير 1739ق.

وفي التقويم الهجري فيوافق اليوم 14 شعبان 1444ه‍جريا.

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مواعيد بداية ونهاية الشهور في التقويم القبطي

• الأول وهو: شهر “توت” سيبدأ من 11 سبتمبر إلى 10 أكتوبر.

• الثاني وهو: شهر "بابه" سيبدأ من 11 أكتوبر إلى 10 نوفمبر.

• الثالث وهو: شهر “هاتور” سيبدأ من يوم 11 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2023.

• الرابع وهو: شهر "كيهك" سيبدأ من  يوم 10 ديسمبر إلى 8 يناير.

• الخامس وهو: شهر “طوبة” سيبدأ من 9 يناير إلى 7 فبراير.

• السادس وهو: شهر "أمشير" سيبدأ من 8 فبراير إلى 9 مارس 2023.

• السابع وهو: شهر “برمهات” سيبدأ من 10 مارس إلى 8 إبريل.

• الثامن وهو: شهر "برمودا" سيبدأ من 9 إبريل إلى 8 مايو.

• التاسع وهو: شهر “بشنس” سيبدأ من يوم 9 مايو إلى 7 يونيو 2023.

• العاشر وهو: شهر "بؤونة" سيبدأ من 8 يونيو إلى 7 يوليو.

• الحادي عشر وهو: شهر “أبيب” سيبدأ من 8 يوليو إلى 6 أغسطس.

• الثاني عشر وهو:  شهر "مسرى" سيبدأ من 7 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2023.

• الثالث عشر وهو: شهر “النسئ” سيبدأ من 6 سبتمبر إلى 10 سبتمبر 2023.

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