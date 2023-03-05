تسريب عقد زكريا الوردي مع الزمالك (مستند)

مازال مسلسل تسريب عقود لاعبي الزمالك مستمرًا بعد أن تم تسريب عقود مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا وسامسون أكينيولا.

وظهرت نسخة من عقد المغربي زكريا الوردي لاعب الفريق السابق والذي انتقل مؤخرا إلى الرجاء البيضاوي المغربي.

وانضم زكريا الوردي لصفوف نادي الزمالك في الصيف الماضي قادما من نادي الرجاء المغربي، حيث وقع على عقد مدته 3 مواسم مع الفريق الأبيض، ولكنه رحل عن صفوف الفريق بعد أشهر قليلة.

وتبين من صورة عقد زكريا الوردي أن قيمة صفقة انتقال اللاعب للزمالك كانت (2.384.620 دولار)، ولكن اللاعب لم يحصل على قيمة العقد كاملة بعد رحيله عن صفوف القلعة البيضاء بعد أشهر قليلة من انضمامه لصفوف الفريق الزملكاوي.

ووفقًا لعقد اللاعب الذي تم تسريبه، فإن راتب زكريا الوردي في موسمه الأول مع الزمالك تبلغ قيمته 692 ألف دولار أمريكي، بينما تنازل عن قيمة الموسمين، الثاني بقيمة (769 ألف دولار)، والثالث قيمته (923 ألف دولار).

ولعب زكريا الوردي مع الزمالك 6 مباريات فقط، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، ورحل بعد شهرين تقريبا عن صفوف القلعة البيضاء ليعود بعدها لفريقه السابق نادي الرجاء المغربي.

وجاء رحيل اللاعب بعد الانتقادات الشديدة التي تلقاها اللاعب عقب تسببه في الهدف الأول الذي سجله برونو سافيو لاعب الأهلي في مباراة كأس السوبر المصري التي انتصر فيها المارد الأحمر بهدفين دون رد.