الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

موسيقى الأفلام المصرية والعالمية فى حفل اوركسترا ساوند تراك بأوبرا الإسكندرية

أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر  حفلا فنيا لاوركسترا ساوند تراك صولو كمان وقيادة الفنان محمد بركات وذلك يوم السبت الموافق 11مارس الجارى على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

 

يشارك بالحفل صولو فلوت الفنانة خلود شرارة وتوزيع موسيقي دنيا أكرم دغيدى و مشاركة متميزة صولو بيانو الفنان أحمد رفعت.
 

تقدم الفرقة مجموعة متنوعة ومتميزة من مؤلفات الموسيقى التصويرية فى الدراما والسينما المصرية، بالإضافة إلى موسيقى بعض الأفلام العالمية منها: حتى آخر العمر- كراكون في الشارع- اللي بالي بالك- بكيزة وزغلول- أحلى الأوقات- المشبوه- حكاية ميزو-  شمس الزناتى- الكبير أوي-عريس من جهة أمنية، وغيرها، بالإضافة إلى موسيقى أشهر الأفلام العالمية التي حصلت على العديد من الجوائز، إلى جانب مجموعة من مؤلفات الموسيقار الكبير الراحل عطية شرارة.  

 

يشار  إلى أن أوركسترا ساوند تراك أسسه الفنان محمد بركات فى عام 2018 بهدف تقديم الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية ويضم نخبة من العازفين الأكاديميين السكندريين، وقدم العديد من الحفلات الفنية الناجحة كما شارك بالعديد من المهرجانات مثل المهرجان الصيفي لدار الأوبرا المصرية.

 

وكانت قد استضافت دار أوبرا الإسكندرية، المخرج القدير هاني لاشين  في نادي الفيلم المقام بالتعاون مع جماعة الفن السابع (الإسكندرية) وبرنامج السبعينات والثمانينات (قراءة معاصرة)، والذي أعده وقدمه  الناقد السينمائي سامي حلمي.

‏وعقب اللقاء تم عرض فيلم الأراجوز الفيلم المصري الذي أخرجه هاني لاشين، وإنتاج عام 1989، وهو من بطولة عمر الشريف وميرفت أمين وهشام سليم وأحمد خليل وإخراج هاني لاشين، وقد قام بتصميم وتصنيع وتحريك العرائس وتمثيل دور الأرجوز هشام جاد.


يذكر أن هاني لاشين مخرج مصري من مواليد 21 مايو عام 1951، وقد عشق السينما منذ الصغر، وكانت له تجربة في التمثيل، وحصل علي دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الاخراج عام 1976، ثم عمل في بداية حياته الفنية مساعد ومخرج مع حسن الإمام، ومخرجًا للافلام التسجيلية وأولها التنمية الصناعية عام 1980، كما عمل منتج ومخرج من خلال شركتة السينمائية للأفلام التسجيلية وقدم العديد من الأعمال الفنية.

الأفلام المصرية والعالمية الموسيقى التصويرية دار الأوبرا المصرية أوبرا الإسكندرية أوركسترا ساوند تراك

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