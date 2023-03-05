الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الفنان يحيى خليل يُحيي حفلاً موسيقياً بالمتحف القومي للحضارة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد المسرح الكبير بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حفلاً موسيقياً تحت عنوان "إيقاع الروح"، أحياه الفنان يحيى خليل رائد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط، وسط حضور جماهيري كبير ولفيف من الشخصيات العامة وعدد من الوزراء السابقين وسفراء الدول الأجنبية في مصر.

واستهل الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، الحفل بكلمة رحب خلالها بالحضور، معبرًا عن سعادته بهذه الاحتفالية، واحتضان المتحف لمثل هذه الفعاليات والتي نجحت في إبراز المتحف كمؤسسة ثقافية داعمة للعديد من الحفلات الفنية والثقافية المتنوعة، حتى أصبح قبلة للفنانين والموسيقيين علي مستوي مصر والعالم، مثمناً على التعاون المثمر مع القطاع الخاص والدور الذي يقدمة من أجل دعم الدور الثقافي والفني للمتحف.

وتضمن الحفل فقرة موسيقية قدم خلالها الموسيقار يحيى خليل وفرقته الموسيقية مجموعة من المقطوعات الموسيقية من أعماله الخاصة ومقطوعات من الموسيقى العربية، ومنها حكاوى القهاوي وقارئة الفنجان للفنان عبد الحليم حافظ ، وموسيقى الجاز العالمية الشهيرة.

وأعرب الفنان يحيى خليل عن سعادته بالعزف داخل هذا الصرح الحضاري العظيم الذي شعر فيه بالعظمة التي تتميز بها مصر، متوجهاً بالشكر لإدارة المتحف وكل القائمين على تنظيم هذا الحفل. 

يذكر أن الفنان يحيى خليل هو رائد موسيقى الجاز في مصر، ونجح في عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية. 

وقد حصل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط مؤخرا على شهادة الإتاحة لذوى الهمم من الاتحاد العالمى للإعاقة بالشارقة وهذه الشهادة تمنح للمؤسسات التى لديها إتاحة بيئية والتى تسمح بزيارة ذوى الإعاقة لها وتمنحهم فرصة الزيارة والدمج فى أنشطة وفعاليات المتحف، بهدف وصول المنتج الثقافى إلى كافة فئات المجتمع وتعريفهم بحضارة بلدهم وتنمية روح الانتماء لديهم وجعلهم يشعرون بالفخر تجاه بلدهم وحضارتها العريقة.

المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط يحيى خليل موسيقى الجاز المتحف فقرة موسيقية

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