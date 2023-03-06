الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح ملتقى طلابى لبرنامج تكنولوجيا الأجهزة الطبية بجامعة المنوفية

افتتاح الملتقى الطلابي
افتتاح الملتقى الطلابي

بدأت فعاليات الملتقى الطلابي الأول لبرنامج تكنولوجيا الأجهزة الطبية بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة، والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هاني توفيق الجمل عميد الكلية، والدكتورة منال سعفان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

 

وأشارت الدكتورة منال سعفان إلى أن الملتقي يعقد  على مدار يومين بمركز إبداع مصر الرقمى بمعهد تكنولوجيا المعلومات فرع المنوفية، بحضور المهندسة  أمنية نور مدير معهد تكنولوجيا المعلومات ومدير مركز إبداع مصر الرقمي فرع المنوفية.


ويشمل الملتقي الذي عقد تحت عنوان  "Clarify Your Way" مجموعة محاضرات حول إدارة الأنظمة المعلوماتية بالمستشفيات والهندسة السريرية والتصميم المعماري الطبي ومجال الأجهزة الطبية الحيوية.

 

وأضافت الدكتورة غادة البنبي المدير التنفيذي لبرنامج تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ان الملتقي يعقد  بالتعاون مع كيان النشاط الطلابي “BioBots”؛ إيمانا من إدارة الكلية ومجلس إدارة البرنامج  بأهمية رفع المهارات المكتسبة لدى الطلاب وربطهم بسوق العمل.

 

  وحاضر في الملتقي مهندس أحمد رزق من الشركة العربية للهندسة الطبية  وتناول مجال الأجهزة الطبية الحيوية، والمهندسة إيمان رضوان استشاري في مجال الهندسة الإكلينيكة ومحاضر في الجامعة الأمريكية، ودكتور شريف محمد في مجال التحول الرقمي وميكنة المستشفيات الجامعية بجامعة المنوفية، والمهندس أحمد صالح في مجال التخطيط المعماري الطبي. 

الاجهزة الطبية الأنظمة الانس أجهزة الطبية أحمد فرج الاجهزه استشاري

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وائل لطفي

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افتتاح ملتقى طلابى لبرنامج تكنولوجيا الأجهزة الطبية بجامعة المنوفية

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