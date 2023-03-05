الأحد 05 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دولار للبرميل.. السعودية ترفع أسعار النفط لشهر أبريل فى آسيا وأوروبا

النفط
النفط

أعلنت السعودية، الأحد، رفع أسعار النفط لشهر إبريل فى اسيا وأوروبا، وفقا لوكالة بلومبرج.

ورفعت السعودية، التى تعتبر أكبر مصدر عالمي للنفط، الأسعار لشهر أبريل في آسيا وأوروبا، حيث بلغ سعر المبيع الرسمي لـ"عربي خفيف" لأبريل 2.5 دولار لمؤشر دبي عمان بأعلى من 50 سنتا عن مارس.

وفى تقرير لها، قالت وكالة بلومبرج، اليوم، إن أرامكو السعودية، رفعت سعر شحنات أبريل من نفطها إلى شمال غرب أوروبا بمقدار دولار واحد للبرميل.

وقالت للمشترين في البحر المتوسط​​، أن الأسعار المحددة بالنسبة لخام برنت ICEارتفعت بمقدار 0.3 دولار.

أرامكو السعودية توقع خطاب نوايا مع «جيلي» و«رينو» في إطار شركة جديدة

والخميس الماضى، تتحضر شركة "أرامكو" السعودية،  للانضمام إلى شركتي "رينو" و"جيلي" لتأسيس شركة جديدة في مجال المحركات الهجينة ومحركات الاحتراق الداخلي، بحسب بيان مشترك للشركات الثلاث.

وقالت الشركة السعودية، في بيان الخميس إنها وقعت "خطاب نوايا لبحث فرص الانضمام للمساهمين بحصة الأقلية في شركة جديدة لتقنيات نقل الحركة".

وبحسب الشركة السعودية فإن استثمارها من المتوقع أن يدعم " نمو الشركة، ويعزّز البحث والتطوير لحلول الوقود الصناعي، وتقنيات الهيدروجين من الجيل التالي".

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لمجموعة رينو، لوكا دي ميو قوله إن الشراكة مع أرامكو ستسهم في نقل الشركة "إلى مستوى متقدم، وتعزّز ريادتها في تقنية نقل الحركة لمحركات الاحتراق الداخلي منخفضة الانبعاثات بدرجة كبيرة".

أضاف "إن مشاركة أرامكو السعودية بخبرتها الفريدة في أعمالنا ستعزز لدينا تطوير الابتكارات المتقدمة في مجالات الوقود الصناعي والهيدروجين".

السعودية اسعار النفط آسيا اوروبا البحر المتوسط

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