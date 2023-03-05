الأحد 05 مارس 2023
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paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«أمراض العظمة».. «الباز» يعلق على لافتة منع مرور الطلاب أمام مكتب رئيس القسم

الباز
الباز

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» على الورقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منع طلاب كلية الهندسة بجامعة المنوفية من المرور أمام مكتب رئيس القسم.

وأضاف «الباز» خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار»: «مكتوب على تلك اللافتة ممنوع مرور الطلاب أمام مكتب الأستاذ الدكتور رئيس مجلس القسم منعًا للمساءلة القانونية».

وقال «الباز» إن رئيس الجامعة يحقق في هذا الأمر، مشيرًا إلى أن رئيس القسم قال إنه كتب ذلك منعًا للإزعاج خلال الاجتماعات.

الباز: «مينفعش يكون في مؤسساتنا شخصيات بهذا السلوك المنفر»

وتابع: «المسألة لها أبعاد أخرى، وهناك أشخاص كثيرة داخل مؤسسات الدولة يعانون من أمراض العظمة، ونوع من التعالي على الناس، يعني إيه ميمروش من أمام المكتب، حاجة غريبة جدا!».

واستكمل: «هذا السلوك منفر، ومينفعش يكون في مؤسساتنا شخصيات بهذا السلوك».

الدكتور محمد الباز اخر النهار برنامج اخر النهار طلاب كلية الهندسة جامعة المنوفية قناة النهار محمد الباز

رئيس التحرير

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