ملف ثقافة وفنون الطفل المصري يتصدر العدد الجديد من «القاهرة»

يصدر العدد الجديد من جريدة “القاهرة” عن وزارة الثقافة، برئاسة تحرير زين العابدين خيري؛ بتاريخ 7 مارس 2023 تحت عنوان “في كل حي ولد عترة وصبية حنان" كما يقول فؤاد حداد في قصيدته ”الجيرة والعشرة"؛ حيث تفتح “القاهرة” ملف ثقافة وفنون الطفل المصري في عدد خاص يتضمن تحقيق عن تحديات الكتابة للطفل، بين صعوبة النشر وندرة الجوائز، يشارك فيه الكتاب أحمد سويلم، د. عفاف طبالة، سماح أبو بكر عزت، عبده الزراع، رانيا أمين، انتصار عبد المنعم، ويتصدر العدد لوحة الغلاف للفنان حلمي التوني من معرضه “عالم صغار”.

أما ناشرو كتب الأطفال فيكشفون خططهم العصرية للوصول إلى القارئ الصغير: أميرة أبو المجد (الشروق)، د. محمد سيد عب التواب (نهضة مصر)، محمد البعلي (صفصافة)، رنا التونسي (حياة)، خالد عبد الحميد (مرح)، د. أروى خميس (أروى).

وصناع أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة يجيبون: أين اختفى الكارتون المصري؟ وهم: شويكار خليفة، بشير الديك، فاطمة المعدول، د. رشيدة الشافعي، محمد الدندراوي.

كما نقرأ تقريرا مفصلا عن صحافة الطفل: «بداية فرنسية وريادة مصرية»، وأخرى عن برامج الأطفال: «شكلت وجدان الملايين سابقا .. فهل تستعيد دورها حاليا؟»، وعن الدوبلاج وكيف تفوق تمصير الأصوات على الأعمال الأصلية؟

وعن مسرح الطفل: الكتاب والنقاد يقدمون روشتة لكتابة نص شيق وجذاب لمسرح الطفل، بمشاركة: أحمد زحام، د. سلامة تعلب، مجدي مرعي، أحمد سمير، محمود عقاب.

ويؤكد المخرج عادل الكومي، مدير المسرح القومي للطفل: «نهدف لتقديم أعمال جاذبة للطفل ومناسبة للأسرة».

كما نقرأ عن الفرق المستقلة للأطفال وطريق الكفاح من أجل البقاء، بمشاركة اثنين من نجومها: علي صبحي ومحمد عبد الفتاح كالابالا.

وتتساءل القاهرة: «لماذا غابت الأوبريتات وفوازير الأطفال؟»، ويحاول الإجابة: د. حسام محسب، ود. سمر سعيد، وإيهاب التركي.

بينما يرصد الناقد الموسيقي محمد عطية تاريخ أغاني الأطفال: «من الفولكلور إلى شخبط شخابيط».

وفي حوار مع محمد عبد الحافظ ناصف، مدير المركز القومي لثقافة الطفل، يؤكد: «قوافل أولادنا جسدت العدالة الثقافية والمبدع الصغير الذي جذبت الأطفال».

بينما يقول السيد إبراهيم، صاحب مبادرة «قصص من وحي الخيال»: «مخيلة الصغار لا حدود لها والرسم أداة للتقويم النفسي».

ونقرأ إنفوجراف مفصل عن أبرز المحطات والتواريخ في ملف الطفل.

وخارج صفحات الملف وفي صفحة «رؤى» يكتب عمرو علي بركات: «الحوار الإعلامي والسفسطة»، فيما يكتب مختار محمود: «واقع ومستقبل دولة التلاوة في مصر»، ويكتب د. أيمن بكر: «مثلثات شعرية.. ولا يمكن هايكو بالعامية». أما الإذاعي الكبير فهمي عمر فيكتب في نعي الصحفي الكبير الراحل: «مرسي عطا الله».

وفي صفحة «الفن»، يكتب لنا الناقد أسامة عبد الفتاح من المغرب: «تطوان 28.. ندوات وورش ومسابقات وخفقة قلب». بينما يحلل من ألمانيا الناقد أحمد شوقي: «جوائز برليناله 73.. واختيارات لجنة كرستين ستيوارت الغريبة». فيما يكتب الناقد محمد ممدوح حبيشي: «The Whale.. محاولة جديدة لاصطياد الحوت».

وفي الصفحة الأخيرة، نقرأ رؤيتين عن معرض الفنان الكبير د. أحمد نوار، فيكتب د. خالد البغدادي: «بالأبيض والأسود.. 60 عاما من الشغف»، ود. أحلام فكري تكتب: «رحلة فنية زاخرة من يوم القيامة حتى الآن».

وبمناسبة معرضه الأخير، نقرأ حوارا مع الفنان ياسر نبايل، الذي يقول: «أذهب لمناطق حقيقية بالنفس البشرية عبر لوحاتي».

بالاضافة إلى «أجندة القاهرة» التي تضم كافة الفعاليات الثقافية والفنية على مدار الأسبوع، وأجندة منفصلة لفعاليات ومعارض الفن التشكيلي.