الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«هل يتأثر نقل السلع برفع أسعار المحروقات؟».. عضو «شعبة النقل» يُجيب

النقل
النقل

قال عمرو السمدوني، سكرتير “شعبة النقل”، إن ارتفاع أسعار البنزين ستكون له تأثيرات طفيفة على أسعار النقل البري.

وأضاف “السمدوني”، في تصريحات خاصة لـ “الدستور” أن أغلب وسائل النقل البري تستخدم السولار، والذي قررت الحكومة تثبيت أسعاره، مؤكدًا أن رفع الأسعار سيؤثر على النقل الدولي فقط.

وتابع أن النقل البحري حاليًا هو الأفضل والأكثر توفيرًا في أعمال نقل السلع الغذائية.

واختتم تصريحاته، مؤكدًا أن النقل البحري يحتاج لبعض التعديلات في الخطوط الملاحية.

ارتفاع اسعار أسعار المواصلات أسعار البنزين اسعار البن الأسعار

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«هل يتأثر نقل السلع برفع أسعار المحروقات؟».. عضو «شعبة النقل» يُجيب

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