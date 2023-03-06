استمارة تطوع برمز الـ«QR».. الأبرز في ندوة مؤسسة حياة كريمة بـ«تمريض جامعة القاهرة»

حرصت مؤسسة “حياة كريمة” على تطوير استمارة التطوع التي يتم توزيعها على الطلاب المشاركين في الندوات الجامعية التي تنظمها المؤسسة، إذ تم استبدال استمارة التطوع التقليدية، برمز الـ"QR" والذي يوصل الطالب مباشرة لاستمارة التطوع على موقع المؤسسة الإلكتروني.



الأمر الذي أثار إعجاب عدد كبير من الطلاب الحاضرين للندوة، وحرصوا على تسجيل بياناتهم على موقع “حياة كريمة”، للمشاركة في مشروعات المبادرة الرئاسية.



يأتي ذلك في ظل مشاركة الدكتور أحمد شعيب، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الجيزة، لمقر كلية التمريض، جامعة القاهرة، في شارع القصر العيني، لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحت لواء قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التمريض.



تنظم الندوة تحت رعاية محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد سامي عبدالصديق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة عبير زغلول، عميد كلية التمريض في جامعة القاهرة، والدكتورة حنان إبراهيم، وكيل كلية التمريض جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وأقيمت الندوة في مسرح كلية التمريض في جامعة القاهرة، في تمام 11 صباحًا، وسط حضور عدد من الموظفين وأساتذة، والطلاب بكلية التمريض جامعة القاهرة.

سادت حفاوة كبيرة من الطلاب، الذين حرصوا على الحضور في القاعة للاستماع لقصص الدكتور أحمد شعيب، منسق مؤسسة حياة كريمة في محافظة الجيزة، وتسجيل بياناتهم في استمارة التطوع بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.





يأتي ذلك في ظل تنظيم مؤسسة حياة كريمة، العديد من الندوات في مختلف الجامعات والكلية الخاصة والحكومية، والأهلية، لتوعية طلاب الجامعات بضرورة العمل التطوعي وأهميته في المجتمع تأثيره على تغير الحاضر، وخلق مستقبل يليق بالمصريين جميعًا.