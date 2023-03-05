الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد إنشاءات الإدارة الزراعية وموقف السيارات الجديد بكفر شكر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية يرافقه الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس مركز ومدينة كفر شكر جولة ميدانية بمدن كفر شكر وبنها لتفقد أعمال تنفيذ مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بكفر شكر، وذلك لدفع الأعمال وتذليل العقبات والوقوف على نسب التنفيذ للمشروعات لتسليمها لتدخل الخدمة في أقرب وقت.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحسينها للمساهمة في توفير حياة كريمة لهم.

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء مبنى الإدارة الزراعية بكفر شكر والتي وصلت نسبة تنفيذها إلى 30%، وجاري العمل بها على قدم وساق لإدخالها الخدمة، لتخدم مزارعي المدينة وتبلغ التكلفة الإجمالية للمبنى 7 ملايين جنيه حيث يتكون من 4 طوابق على مساحة 400 متر على أن يتضمن الدور الأرضي مخازن للأسمدة والبذور، والدور الأول علوي سيتم تخصيصه لقسم الإرشاد الزراعي، والدور الثاني علوي لقسم التعاون الزراعي، أما الدور الثالث علوي والأخير سيخصص للمكاتب الإدارية 

ووجه المحافظ بسرعة البدء في أعمال إزالة أربع مباني تابعة لمبنى الإدارة الزراعية والصادر لهم قرارات هدم، وذلك لإقامة مجمع موقف السيارات العمومي لمدينة كفر شكر والذي يستوعب 300 سيارة، حيث وجه المحافظ بعمل الدراسة المرورية اللازمة للمشروع لسرعة تنفيذه لحاجة المدينة إلى موقف سيارات بشكل حضاري لمنع المواقف العشوائية.

الادارة الزراعية بكفر شكر اللواء عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية المواقف العشوائية محافظة القليوبية مدينة كفر شكر إنشاء موقف سيارات جديد بكفر شكر

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