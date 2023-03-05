الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد مواقف سيارات كفر شكر لخدمة المواطنين

جولة محافظ القليوبية
جولة محافظ القليوبية

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية أنه لا زيادة فى تعريفة الركوب لسيارات الأجرة والنقل الجماعي والسرفيس بعد إعلان الزيادة الطفيفة في أسعار البنزين فقط، دون المساس بأسعار السولار والغاز الطبيعي، موجهاً مسئولي إدارة المواقف والنقل بتكثيف الجولات الميدانية للمرور على المواقف للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب من قبل المحافظة. 

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها المحافظ بموقف بنها العمومي وموقف كفر شكر وموقف طوخ وموقف كفر الجزار، وذلك لمتابعة انتظام سير السيارات والتزام السائقين بالتعريفة المحددة والتأكد من سهولة ركوب المواطنين والذهاب الى أعمالهم ومصالحهم 

ووجه المحافظ مدير المواقف بالتنسيق الكامل مع إدارة مرور القليوبية، لاستمرار المتابعة الميدانية والحملات التفتيشية، لتنظيم العمل داخل المواقف والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة والمسارات المقررة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مشددًا على سرعة التفاعل مع أي شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل الفوري معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور القليوبية للحد من أي تجاوزات لبعض السائقين ، وخاصة على الخطوط التي وردت منها شكاوى عدد من الركاب ، وفي السياق نفسه قامت مديرية التموين بحملات تفتيش على 140 محطة وقود للتأكد من توافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة.

وطالب المحافظ المواطنين برصد أي مخالفات وإرسالها على الخط الساخن 114، بجانب خطوط واتس آب 01119992624 وذلك بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل وإتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين. 

وجاءت الجولة بحضور كل من المحاسب محمد مرعي رئيس مدينة بنها وأحمد الوزيري رئيس مدينة طوخ والدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر ومحمد عبد الحليم مدير مشروع المواقف والسيرفيس وعددا من مسئولى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة 

إدارة المواقف التعريفة المقررة اللواء عبـد الحمـيد الهجـان محافظ القليوبية النقل الجماعي والسرفيس سيارات الأجرة غرفة عمليات المحافظة كفر شكر مرور القليوبية مدير المواقف

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