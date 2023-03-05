وزير العلوم البريطاني: تطبيقات الذكاء الاصطناعي تلعب دورًا في Whitehall

اقترحت ميشيل دونيلان وزيرة العلوم البريطانية الجديدة أن أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT يمكن أن تلعب دورًا في وايت هول مركز السلطة في بريطانيا وتمثل فرصة هائلة.

وقالت ميشيل دونيلان التي تولت المنصب الجديد بعد التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء ريشي سوناك الشهر الماضي ، إن الخدمة المدنية يجب أن تعتمد على خبرائها لكنها لن تستبعد دورًا للذكاء الاصطناعي في المستقبل.

يمكن لـ ChatGPT إنشاء مقالات وشعر وتطبيقات وظيفية استجابةً للمطالبات النصية، حيث قامت شركة OpenAI، وهي شركة خاصة مدعومة من مايكروسوفت، بإتاحتها للجمهور مجانًا في نوفمبر.

وأكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه يمكن لـ ChatGPT الرد على الأسئلة بطريقة شبيهة بالبشر وفهم سياق استفسارات المتابعة كما هو الحال في المحادثات البشرية، بالإضافة إلى القدرة على تأليف قطع طويلة من الكتابة إذا طُلب منها ذلك.

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