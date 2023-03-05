مصري وبس.. معرض تراثي يشجع المشروعات الصغيرة بأسواق جديدة

أعمال يدوية نسجت بكامل تفاصيلها خطوة خطوة، لتعكس مجهود فكري وتنفيذي استمر لسنوات حتى تبلورت تلك الأفكار لمشروعات قابلة للتنفيذ.

بمنتجات مصرية خالصة صنعت بأيادي رغبت في أن تخلق لنفسها كيانات خاصة تدمج بين التراث والفلكلور وأصل الحرف اليدوية وايضا الحداثة والتطور انطلق معرض مصري وبس بالمركز الثقافي الفرنسي.

يستمر المعرض على مدار يومين السبت والأحد، لتشهد معروضاته الجمع بين الازياء، صناعة السجاد والكليم، الخزف، الكروشية، الاواني الفخارية، الفضة، الشموع، المنتجات الجلدية، كل ما يلزم الاجواء الرمضانية.

تقول رحاب منصور، مسؤولة معرض مصري وبس ومؤسس مبادرة م البلد، ان المعرض تم تأسيسه منذ عام 2011، لينظم على مدار 8 دورات، في تلك السنوات.

تابعت منصور، "للدستور" اننا نحرص ان تتنوع معروضات المعرض المتميزة بروح مصرية وبأيادي يدوية تعكس جانب هام ملىء بالتفاصيل مستوحى من التراث والفلكلور المصري التي تميز كل محافظة مصرية عن غيرها، ولتمزج صناعة تلك الحرف بمواكبة التطور.

واشارت، ان المحافظات المصرية غنية بمختلف الحرف اليدوية التي تجذب الانظار، مستوحاه من الطبيعة البشرية والبيئية بأيادي مصرية لتتميز بروح متفردة على عكس المستنسخات المستوردة.

واصلت، ان المعرض جمع بين فنون الخزف، الفخار، الكروشية، الاعمال الفضية اليدوية، لتكون هناك شروط اساسية للمشاركة في معرض مصري وبس ان يكون من المشروعات متناهية الصغر من مختلف المحافظات المصرية، ليحقق المعرض هدفه ان يخلق سوق جديد امام تلك المشروعات.

وتابعت ان هناك حرف كانت تقدم منتج غاية في الجمال وروعة التفاصيل، لكن بسبب نسيانها وغياب الايدي العامله المحافظة عليها اندثرت، وهذا مانسعى لعدم تحقيقة مره اخرى بإحياء تلك الصناعات الحرفية المصرية الفريدة.

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