على مدار يومين.. فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق ببني سويف

أعلن قطاع كهرباء في بني سويف، اليوم الأحد، فصل التيار عن عدد من المناطق والشوارع والأحياء بمركز ومدينة بني سويف، يومي: الأربعاء والخميس الأسبوع الحالي، اعتباراً من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً، لاستكمال أعمال الصيانة الدورية بالمغذيات التي تخدم تلك المناطق.

وبحسب بيان القطاع، سيتم قطع الكهرباء يوم الأربعاء "8 مارس" عن مناطق (محطة كارجاز، التشييد والبناء، مديرية الطب البيطري - التنمية الريفية، عزبة أبو بكر، منطقة بلبل، التلقيح الصناعي)، ويوم الخميس "9 مارس" عن مناطق (عبد السلام عارف من طريق السادات، أمام أبراج الأوقاف، شركة هوايكو، مساكن حوض الدلالة، مكتب الصحة بالغمراوي).

وتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار" بشكل مؤقت لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف أنه تقرر قطع المياه عن بعض المناطق والمنشآت الخدمية بمدينة بني سويف (حي الزهور، المطاحن، مديرية الصحة، مستشفى الصدر، التنظيم والإدارة، مديرية الطرق للقيام بأعمال ربط خط 6 بوصة على خط 4 بوصة لتغذية مستشفى الصدر، وذلك غدا الاثنين 6 مارس الجاري من الساعة 8 صباحا حتى 12 ظهراً.

وتوجهت الشركة باعتذارها عن انقطاع المياه "بشكل مؤقت" للقيام بأعمال الربط اللازمة لضمان انتظام وكفاءة الخدمة بالشكل المطلوب،مناشدة المواطنين والمصالح والجهات الحكومية المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القطع بالمذكورة، مع التأكيد على توفير سيارات مياه للشرب في حالة الحاجة إليها، مشيرة إلى أنه في حال وجود شكوى يرجى الاتصال على الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.