الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

رئيس قصور الثقافة أمام الشيوخ: نقوم بدورنا في تنشيط الحركة الثقافية بالمحافظات

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قال  هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الهيئة تقوم بدورها في نقل الثقافة وتنشيط الحركة الثقافية في المحافظات وتنمية الوعي الجماهيري، وتنمية النابغين والموهوبين.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر طلب المناقشة بشأن سياسة وزارة الثقافة نحو استعادة الدور التاريخي لقصور الثقافة والمسارح في نشر التوعية الفكرية وتعليم الفنون الثقافية كأحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري.

وأشار إلى أن الهيئة قامت برعاية مشروع "ابدأ حلمك" وهو نشاط مسرحي يستهدف تدريب شباب الفنانين في الأقاليم على الفنون والأداء، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى تخرج منها 148 شاب وفتاة في محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، وتخرج من المرحلة الثانية 198 شاب وفتاة في محافظات بني سويف وبورسعيد والجيزة وكفر الشيخ، مشيرًا إلى إنه تم اعتماد الخريجين كفرق نوعية مسرحية داخل المحافظة. 

وكشف عن وجود مشروعات ثقافية موازية لمشروع حياة كريمة، في 122 قرية بواقع 3216 فعالية، بخلاف مشروع أهل مصر كمشروع نتبناه الدولة للتنمية الثقافية تستهدف الشباب والأطفال والفتيات.

هشام عطوة الهيئة العامة لقصور الثقافة الثقافة الحركة الثقافية الوعي الجماهيري النابغين والموهوبين

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