الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمد البهواشى يتحدث عن العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق «فيديو»

زيارة رئيس الوزراء
زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى مصر

قال الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى مصر تأتي في وقت جدًا في ظل أزمة عالمية وخلق تكتلات اقتصادية إقليمية. 

وأضاف البهواشي عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن هذه الزيارة سينتج عنها بعض البروتوكولات الاقتصادية التي تزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين.

شهدنا تبادلا تجاريا يزداد بين مصر والعراق

وأوضح الخبير الاقتصادي، أننا خلال الأعوام القليلة الماضية شهدنا تبادلا تجاريا يزداد بين البلدين، ورأينا ربطا كهربائيا بين العراق والأردن ومصر، واليوم نشهد محطة مهمة جدًا سينتج عنها المزيد من العلاقات الاقتصادية التي تكون مهمة للبلدين.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاتفاقيات المقترح التوقيع عليها بين مصر والعراق ستكون في مجالات الطاقة، والربط الكهربائي، والطاقة الخضراء والمتجددة، مؤكدًا أن مصر تتميز أنها أصبحت بالفعل محورا إقليميا لتبادل الطاقة ونافذة لتصدير الوقود ومشتقاته للاتحاد الأوروبي وإفريقيا.

الدكتور محمد البهواشي محمد البهواشي مصر والعراق العلاقات الاقتصادية العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق يتحدث

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