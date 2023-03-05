فوز مدرس بجامعة أسيوط بجائزة الدكتور يحيى الرخاوى السنوية للحالات الإكلينيكية بالقاهرة

تقدم الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط بالتهنئة إلى الدكتورة جيلان كرم الله المدرس بقسم الأمراض النفسية بكلية الطب، وذلك لفوزها بجائزة الأستاذ الدكتور يحيى الرخاوى السنوية للحالات الإكلينيكية فى مؤتمر القصر العينى للطب النفسى بالقاهرة.

وأشاد رئيس جامعة أسيوط بالتميز العلمى الدائم والمتواصل لأبناء الجامعة فى مختلف الكليات بصفة عامة وما يعنيه التميز العلمى فى المجال الطبى بصفة خاصة من قدرة المنظومة الطبية المقدمة بجامعة أسيوط على تقديم مستوى متطور من الرعاية الصحية للمرضى المترددبن علي كل التخصصات الطبية من مختلف محافظات صعيد مصر.

ومن جانبه، أشار الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس مستشفيات أسيوط الجامعية إلى دعم إدارة الجامعة والكلية وتشجيعهم أعضاء هيئة التدريس على مضاعفة إنتاجهم العلمى والبحثى والمشاركة فى كل المؤتمرات الطبية المتميزة والمنعقدة داخل مصر وخارجها وذلك بما يضمن مواكبتهم للتقدم العلمي العالمي.

وأضاف الدكتور يوسف صالح وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والحوث مسابقة الأستاذ الدكتور يحيى الرخاوى السنوية من أكبر مسابقات البحث العلمي في مجال الطب النفسي على مستوى جامعات جمهورية مصر العربية والتى تتم سنويًا وتتضمن أربعة مجالات (جائزة البحث العلمى - جائزة العلاج النفسى - جائزة العمل الإبداعى - جائزة الحالة الإكلينيكية) وقد تم نشر الحالة الإكلينيكية الفائزة بالجائزة فى مجلة دولية هى مجلة الفورنتيرز لطب النفسى بمعامل تأثير 5.43 وتتضمن تقديم وصف الحالة الإكلينيكية وتشخيصها النادر وغير مسجل عالميا وكيفية تشخيصها والخطة العلاجية وتطور عملية العلاج للحالة.

وصرحت الدكتورة جيلان كرم الله المدرس بقسم الأمراض النفسية بكلية الطب والفائزة بالجائزة أن البحث تم بمشاركة الدكتورة إيمان خضر الأستاذة بقسم الأمراض العصبية والنفسية والدكتور خالد البيه أستاذ ورئيس قسم الطب النفسى بكلية الطب بالجامعة، وذلك عن مريضة تبلغ من العمر 12 عامًا تعرضت لحادثين يهددان حياتها التي أدت إلى اضطراب ما بعد الصدمة المرتبط بالتخشب الكاتاتونى.

وكانت الطفلة تعاني من سلس البول والبراز ورفض الطعام والفقدان القدرة على الكلام واضطراب فى درجة الوعى جزئى، وتخشب فى وضعية الجسم لمدة شهر ونصف. علاوة على ذلك ، كانت تعاني من مضاعفات مثل الجفاف والتئام الكسر الذراع والتشوهات في اليد والقدم. بعد الفحص النفسي المفصل وتقييم الحالة وعمل التحاليل والأشعات اللازمة تلقت المريضة العلاجً بنجاح بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية بجامعة أسيوط لمدة شهر حتى عادت تمارس حياتها بشكل طبيعى وقد ناقش البحث الفسيولوجيا المرضية لـمرض التخشب الكاتاتونى الذي لا يزال محدود المعرفة به حتى الآن وأيضًا مناقشة الأمراض المرتبطة به وطرق العلاج المختلفة).