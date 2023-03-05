الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير علاقات دولية: ترامب سيتخلى عن أوكرنيا حال فوزه بالانتخابات الأمريكية (فيديو)

ترامب
ترامب

قال رضوان قاسم، الباحث في العلاقات الخارجية والدولية، إن حديث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يؤكد أننا سنكون أمام معركة قادمة في أمريكا بين الجمهوريين والديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف، خلال نشرة أخبار قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامي همام مجاهد، أن تصريحات ترامب حملت تهديدًا ووعيدًا، وهذا يذهب بالشعب الأمريكي إلى منزلق خطير، منوهًا بأن ترامب عندما يصرح بأنه قادر على إيقاف الحرب الروسية الأوكرانية، فهذا يعني أنه سيتخلى عن أوكرانيا ويوقف عنها المساعدات.

ولفت رضوان قاسم، إلى أن ترامب اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن بإشعال الحرب في أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه تحدث عن الأموال التي تدفع هنا وهناك في الحروب الخارجية. 

وتابع: خلال فترة ترامب كانت هناك تفاهمات بين أمريكا وروسيا، وهذا يدل أن الكلام الذي وجهه في خطابه الانتخابي حقيقي، وأنه بالفعل قادر على وقف الحرب.

وأوضح، أن خطاب ترامب واضح بأنه ينظر للداخل الأمريكي وليس الخارج، ولو فاز ترامب في الانتخابات المقبلة سيهتم فقط بالاقتصاد الأمريكي وليس الذهاب إلى حروب خارجية.

رضوان قاسم دونالد ترامب القاهرة الإخبارية روسيا

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