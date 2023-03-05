الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مايا مرسي تتجه لنيويورك للمشاركة في فعاليات الدورة 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

غادرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة مصر، صباح اليوم، متوجهة إلى نيويورك، على رأس وفد مصر، للمشاركة في فعاليات الدورة 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحده "CSW67" حول "الابتكار والتطور التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كافة النساء والفتيات"، والتي تعقد خلال شهر مارس الجارى.

ومن المقرر أن تلقي الدكتورة مايا مرسي كلمة جمهورية مصر العربية خلال الجلسة الافتتاحية،  فضلًا عن مشاركتها ووفد مصر المرافق لها فى العديد من الجلسات والفعاليات التى سوف تقام على هامش الدورة الحالية  بالأمم المتحدة.

الامم المتحدة الدكتورة مايا مرسي العصر الرقمي القومي للمرأة المساواة بين الجنسين النساء والفتيات

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