35 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية في بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشأن نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "في المدة من 25 فبراير 2023 إلى 3 مارس الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير، الذي أعده وكيل الوزارة المهندس وصفي عبد الله، الإشارة إلى متابعة معارض "أهلا رمضان" بعدد من قرى ومراكز المحافظة، لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية والتي أقيمت بالتعاون بين الغرفة التجارية والتموين والوحدة الاقتصادية، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال الشهر الفضيل، والتصدي لغلاء الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم والخضراوات بأسعار مخفضة.

ويهدف المعرض إلى إحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء، بالتوسع فى إقامة المعارض لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية وكافة احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة عن تحرير 35 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 7 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 4 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 6 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 3 محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، ومحضرين لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، ومحضرين لعدم صرف بون للمواطنين، ومحضرين لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش.

وتحرير 7 محاضر للتصرف في 33 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء والتربح، ومحضرين لتجميع 15 جوال دقيق بلدي مدعم زنة الجوال 25 كجم، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل المخالفات ، فيما بلغ عدد المخابز التي تم تحويل نوع الوقود بها إلى غاز طبيعي 302 مخبزاً "بديلاً عن السولار" من إجمالي 1276 مخبزًا نشطًا بدائرة المحافظة.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر مارس للبدالين بنسبة 25% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير محضرين ضد تجار تمونيين لعدم حصولهم على شهادات صحية تفيد خلوهم من الأمراض المعدية، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

فيما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 6 محاضر للمسئولين عن منشآت غذائية لحيازة وعرض وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر وتم التحفظ على 250 لتر ألبان فرز غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد معامل الألبان، و 57 كجم زبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي . 45 عبوة توم مهروس مجمد زنة العبوة 120جم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي . و20 كجم مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و40 كجم سردين مملح غير صالح للاستهلاك الآدمي . و5 كجم كبدة مجمدة غير مدون عليها بيانات ومجهولة المصدر. وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف .

وتم تحرير عدد 4 محاضر لجزارين لقيامهم بحيازة وعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ، والتحفظ على كمية قدرها 20 كجم لحوم وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على جهة التحقيق المعنية ، وتحرير عدد 6 محاضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية. تم تحرير عدد محضرا للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين.

أسفرت الحملات عن تحرير محضرا ضد أحد محطات الوقود لقيامه بتجميع عدد 20 ألف لتر سولار مدعم لغرض إعادة بيعهم بالسوق السوداء والتربح منهم وقد قد تم التحفظ على كمية السولار المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف، و5محاضر للمسئولين عن محطات بنزين لوجود عجز فى طلمبات تموين السيارات للمواطنين بعد إجراء المعايرة من قبل المختصين بالموازيين ومعايرة الطلمبات،

كما تم تحرير محضر للمسئول عن أحد محطات البنزين للغلق وعدم الانتظام بالعمل . ومحضرين ضد المسئولين عن محطات البنزين لعدم الانتظام بقيد كميات الوارد والمنصرف والرصيد للمحطة من المواد البترولية بسجل 21 بترول المعتمد للمحطة، ومحضر ضد أحد المسئولين عن طلمبات الرصيف لتموين السيارات وذلك لقيامه بممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو ترخيص من الهيئة المصرية العامة للبترول للعمل في مجال المواد البترولية. هذا بالإضافة إلى سحب 7 عينات لمواد غذائية لفحصها معمليا.

وشدد المحافظ "د.محمد هاني غنيم"، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.