مران الأهلي| الفريق يواصل تدريباته استعدادًا للمقاولون.. وتأهيل «الشحات والسولية»‏

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش استعدادًا ‏لمباراة المقاولون العرب التي تقام مساء الثلاثاء المقبل على استاد الأهلي بالسلام والمؤجلة ‏من الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس في مباراة القطن الكاميروني تدريبات استشفائية ‏للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما أدى باقي اللاعبين المران كاملًا واشتمل على جانب بدني ‏وتدريبات الكرة.‏

وواصل عمرو السولية وحسين الشحات، برنامجهما التأهيلي بالجري حول الملعب على ‏هامش المران وتنفيذ بعض التدريبات التأهيلية، بعد شكوى الثنائي من إصابة في عضلة ‏السمانة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على القطن الكاميروني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي ‏أقيمت مساء أمس على استاد الأهلي بالسلام المؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏

دوري أبطال إفريقيا| عبد الحفيظ: الفوز على القطن جاء في توقيت مناسب.. وتعودنا على تجاوز الصعاب

سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عبر عن رضاه التام عن أداء الفريق والفوز على القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت، في المواجهة المؤجلة من الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أن الفوز على القطن جاء في توقيت ومرحلة مهمة، خاصة أن الفريق لم يكن أمامه سوى الفوز، وكانت مباراة صعبة في ظل ترتيب المجموعة الذي لم يكن في صالح الفريق.

وأضاف: «مواجهات دور المجموعات تسير على حسب أحداثها، في لقاء صن داونز تعادلوا معنا بعدما كنا متفوقين، ولقاء الهلال لم يكن أي شخص يتوقع خسارتنا، كل مباراة لها أحداثها، وقد يكون المنافس فريقًا غير شرس ولكنه يخرج بنتيجة جيدة من المباراة، وهو ما يجعل كل مباراة لها حسابات خاصة».

وأكمل: «جميع البطولات الأخيرة التي حققناها كنا نواجه صعوبات في دور المجموعات سواء في 2013 أو 2020 أو 2021، وقد تعودنا على تجاوز هذه الصعاب».

وشدد على أن الفريق أغلق صفحة لقاء القطن، وسوف يستعد بقوة لمواجهة صن داونز التي تجمع الفريقين في الجولة القادمة من دور المجموعات.