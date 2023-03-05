الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

محافظ بورسعيد: المحافظة عملت على تمويل ذاتي بـ2.5 مليار في المشروعات القومية

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد أن هناك تعاون وتنسيق مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: "نحن نكمل بعض سواء سلطة تنفيذية أو تشريعية وهذه هى الديمقراطية".

وأضاف في  كلمته بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "نعمل لصالح البلد والمواطن"، مستعرضا حجم إنجازات المحافظة من 2014 حتى الآن.

وأشار إلى أن تعداد سكان محافظة بورسعيد، لا يكمل مليون، إلا أنها ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 1.8 وهذه نسبة كبيرة جدا".

وأكد أن المحافظة عملت على تمويل ذاتي بـ2.5 مليار في المشروعات القومية، وإن المحافظة تعمل على تنمية مواردها من أجل تنمية المشروعات القومية.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعتبر محافظة بورسعيد المحافظة النموذج".

ومن جانبه قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إن الهدف من طلبات الإحاطة هو حل المشكلات. 

وأشار خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة مجموعة كبيرة من طلبات الإحاطة، إلي أن محافظ بورسعيد عادل الغضبان يتخذ القرارات من أجل المصلحة العامة بعد توافر جميع البيانات لديه.

الإدارة المحلية بمجلس النواب التنمية المحلية الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق المستشار علاء الدين فؤاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

ضبط مسجل خطر يدير ورشة سلاح فى كرداسة

ننشر نص التحقيقات في محاولة شيف قتل طليقته بـ 10 طعنات في بورسعيد

الطعن على إعدام نجار قتل سيدة فى الإسكندرية 18 أبريل

محافظ أسيوط يبحث الموقف التنفيذي لخطة رصف الطرق بالمحافظة

احسب مرتبك.. جدول زيادة الحد الأدنى للأجور 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سوريا فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

صور

السيدة انتصار السيسي تلتقي سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

للأسبوع التاسع على التوالى.. عشرات الآلاف فى شوارع إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

إصابة طفل فلسطينى برصاص قوات الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

عاصفة استنكار دولى ضد تصريحات عنصرية بمحو قرية حوارة الفلسطينية