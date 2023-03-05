محافظ بورسعيد: المحافظة عملت على تمويل ذاتي بـ2.5 مليار في المشروعات القومية

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد أن هناك تعاون وتنسيق مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: "نحن نكمل بعض سواء سلطة تنفيذية أو تشريعية وهذه هى الديمقراطية".

وأضاف في كلمته بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "نعمل لصالح البلد والمواطن"، مستعرضا حجم إنجازات المحافظة من 2014 حتى الآن.

وأشار إلى أن تعداد سكان محافظة بورسعيد، لا يكمل مليون، إلا أنها ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 1.8 وهذه نسبة كبيرة جدا".

وأكد أن المحافظة عملت على تمويل ذاتي بـ2.5 مليار في المشروعات القومية، وإن المحافظة تعمل على تنمية مواردها من أجل تنمية المشروعات القومية.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعتبر محافظة بورسعيد المحافظة النموذج".

ومن جانبه قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إن الهدف من طلبات الإحاطة هو حل المشكلات.

وأشار خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة مجموعة كبيرة من طلبات الإحاطة، إلي أن محافظ بورسعيد عادل الغضبان يتخذ القرارات من أجل المصلحة العامة بعد توافر جميع البيانات لديه.