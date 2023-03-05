التموين: مشروع بين الوزارة و«الويبو» للانتهاء من أرشفة العلامات التجارية

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية إن المناخ والظروف الاقتصاديه تؤكد أهمية حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية في دعم التنمية الاقتصادية.

وأضاف، خلال كلمته، في المؤتمر الإقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية، والذي ينعقد على مدار يومين بفندق الماريوت بالقاهرة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، أن هناك مشروعا بين وزارة التموين والمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" يستهدف الانتهاء من أرشفة جميع العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية قبل يونيو 2023.

وأكد وزير التموين أنه تم تسجيل 143 ألف علامة تجارية دولية، وكذلك تسجيل 540 ألف علامة تجارية محلية، بما يشير إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية تسجيل العلامات التجارية والذي شهد طفرة غير مسبوقة في معدلات التسجيل، والتي بلغ معدل التسجيل 5 آلاف علامة سنويا.

وأشار إلى أهمية مشروع وزارة التموين مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في مجال التنمية البشرية، والذي يستهدف خلق كوادر وكفاءات جديدة من خلال عقد دورات تدريبية في مجال العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية.

وقال "المصيلحي" إنه تم ربط قاعدة بيانات العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية بمكاتب السجل التجاري، بحيث يمكن تسجيل العلامات التجارية من خلال مكاتب التسجيل التجاري المنتشرة على مستوى الجمهورية، بدلا من اقتصار تسجيلها بالمقر الرئيسي العلامات التجارية بالقاهرة.

ينظم المؤتمر وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو".