«الشعب الجمهوري» ينظم قافلة طبية لتقديم العلاج المجاني بالصف

نظمت لجنة القوافل الطبية المجانية الدائمة بحزب «الشعب الجمهوري» بالجيزة، قافلة طبية في مركز ومدينة الصف جنوب محافظة الجيزة، وذلك للكشف عن المواطنين وعلاجهم بالمجان، بالتعاون مع أمانة الحزب بالصف.

وحضر القافلة الطبية، كلا من المستشار أحمد حبيب، أمين عام الحزب بالجيزة، جمال الشريف، أمين تنظيم الحزب بمحافظة الجيزة، الدكتور ناصر عدلي، الأمين المساعد لشئون العضوية ورئيس لجنة القوافل الطبية، ومسئولي وحدة التنظيم بالقافلة وهم مي فريد، أمين مساعد المجالس المحلية بالجيزة، حسين فهيم، عضو هيئة مكتب، الدكتورة شيماء السيد مسئول الوحدة الطبية بالقافلة، وليد ضيف الله، أمين الصف، المستشار غوينم محمد، أمين تنظيم الصف، محمد جمال النحاس .

وصرح المستشار أحمد حبيب، أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، بأن القافلة كانت في عدد من التخصصات وهي: عظام، أطفال، باطنة، جراحة عامة، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، وتحاليل وأشعة، وقد استقبلت القافلة ما يقارب الـ 1500 تم الكشف عليهم وتلقوا العلاج، وفي حالة وجود حالة تحتاج لعملية جراحية يتم تحويلها لمستشفى بالقاهرة لإجراء العملية على نفقة الحزب، مشيدًا بأمانة الحزب بالصف على حسن الاستقبال وتنظيم القافلة ونجاحهم في تسيير عمل القافلة.

وقال جمال الشريف، أمين تنظيم الحزب بالجيزة، أن صحة المواطن على رأس أولويات الحزب في تلك الفترة الراهنة، وقد تم تشكيل لجنة دائمة سميت بلجنة القوافل الطبية الدائمة تقوم بعمل قافلتين أو أكثر في الشهر في قرى ومراكز المحافظة.

من جانبه، قال الدكتور ناصر عدلي، الأمين المساعد وأمين العضوية بالمحافظة ورئيس لجنة القوافل الطبية المجانية الدائمة بمحافظة الجيزة، أن أهم مبادئ اللجنة هي الاستدامة والوطنية والإخاء والعطاء والمحبة لذا يسعى الحزب لعمل قوافل طبية للكشف على مواطني الجيزة وعلاجهم بالمجان، موضحا أننا مستمرون في جميع أرجاء المحافظة جنوبا وشمالا لتحقيق رؤية الحزب "جيزة بلا مرض.. جيزة بلا ألم".

وقال حسين فهيم، إن القافلة الطبية جاءت لتخفيف العبء عن أهالينا بالصف بتقديم الكشف والعلاج المجاني على من تم الكشف عليهم، موضحا أن القافلة سيتم تكرارها في مركز الصف خلال الفترات المقبلة، موضحًا أن القوافل تستهدف الكشف والعلاج بالمجان لأكبر شريحة من المواطنين.

من جهتها، صرحت الدكتورة عبير الشربيني، أمين الإعلام بالمحافظة ورئيس وحدة الإعلام باللجنة الدائمة للقوافل الطبية، أن حزب الشعب الجمهوري يسير في خطوات سريعة متلاحقة ومنتظمة نحو تحقيق أولويات الشعب الصحية والغذائية في تلك الفترة تنفيذا لسياسات الحزب في التخفيف عن كاهل المواطنين، كما أن القافلة تسير بخطة زمنية ومكانية والقافلة في الأسبوع المقبل ستكون في أمانة مركز الجيزة بمناسبة افتتاح مقر أمانة المحافظة بالجيزة .

الشعب الجمهوري

الشعب الجمهوري

الشعب الجمهوري

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