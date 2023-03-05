النائب باهر غازي يستعرض طلب مناقشته بشأن استعادة الدور التاريخي لقصور الثقافة والمسارح

استعرض النائب باهر غازى، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكي من عدد من النواب بشان استضاح سياسة وزارة الثقافة نحو استعادة الدور التاريخي لقصور الثقافة والمسارح في نشر التوعية الفكرية وتعليم الفنون الثقافية كأحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وتالمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وقال النائب إن قصور الثقافة في مصر، تعد واحدة من أهم المؤسسات المصرية ذات الدور التاريخي في تقديم الخدمات الثقافية والفنية وتهدف إلى رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في العديد من المجالات مثل الموسيقى والأدب والفنون ولها أنشطة خاصة تجميع الثقافات مثل المرأة والأطفال والشباب.

وأضاف: يوجد عدد من قصور الثقافة على مستوى الجمهورية لا يقل عن 500 قصر ثقافة في مختلف المحافظات.

وتابع: كما تعد المسارح أحد أشكال الفنون الأولى التي عرفها الإنسان، وأنشأت المسارح في مصر، تلبية لحاجات اجتماعية وسياسية وأخلاقية وتعليمية للمجتمع.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، كما تعد المسارح أهم وسائل القوى الناعمة لنشر الوعي بالهوية المصرية والثقافية في مختلف المجالات.

وتابع النائب باهر غازى،: كان لقصور الثقافة والمسارح المختلفة على مستوى الجمهورية أدوار تاريخية لنشر الثقافة المصرية وبث روح المواطنة والحفاظ على الأسرة المصرية بتقاليدها وعاداتها الراسخة على مر العصور في المجتمع المصري.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، استيضاح سياسة وزارة الثقافة في تطوير قصور الثقافة والمسارح على مستوى الجمهورية وتأهيلها للقيام بدورها المنوطة به على مر الأزمنة في الحفاظ على الهوية المصرية ونشر الوعي بين الشباب وطلاب المدارس والجامعات وللارتقاء بالفنون والآداب واكتشاف المواهب والحفاظ على الذوق العام.