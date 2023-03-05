الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

النائب باهر غازي يستعرض طلب مناقشته بشأن استعادة الدور التاريخي لقصور الثقافة والمسارح

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

استعرض النائب باهر غازى، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكي من عدد من النواب بشان استضاح سياسة وزارة الثقافة  نحو استعادة الدور التاريخي لقصور الثقافة والمسارح في نشر التوعية الفكرية وتعليم الفنون الثقافية كأحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وتالمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وقال النائب إن قصور الثقافة في مصر، تعد واحدة من أهم المؤسسات المصرية ذات الدور التاريخي في تقديم الخدمات الثقافية والفنية وتهدف إلى رفع المستوى الثقافي وتوجيه الوعي القومي للجماهير في العديد من المجالات مثل الموسيقى والأدب والفنون ولها أنشطة خاصة تجميع الثقافات مثل المرأة والأطفال والشباب.

وأضاف: يوجد عدد من قصور الثقافة على مستوى الجمهورية لا يقل عن 500 قصر ثقافة في مختلف المحافظات.

وتابع: كما تعد المسارح أحد أشكال الفنون الأولى التي عرفها الإنسان، وأنشأت المسارح في مصر، تلبية لحاجات اجتماعية وسياسية وأخلاقية وتعليمية للمجتمع.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، كما تعد المسارح أهم وسائل القوى الناعمة لنشر الوعي بالهوية المصرية والثقافية في مختلف المجالات.

وتابع النائب باهر غازى،: كان لقصور الثقافة والمسارح المختلفة على مستوى الجمهورية أدوار تاريخية لنشر الثقافة المصرية وبث روح المواطنة والحفاظ على الأسرة المصرية بتقاليدها وعاداتها الراسخة على مر العصور في المجتمع المصري.

 وطالب عضو مجلس الشيوخ، استيضاح  سياسة وزارة الثقافة في تطوير قصور الثقافة والمسارح على مستوى الجمهورية وتأهيلها للقيام بدورها المنوطة به على مر الأزمنة في الحفاظ على الهوية المصرية ونشر الوعي بين الشباب وطلاب المدارس والجامعات وللارتقاء بالفنون والآداب واكتشاف المواهب والحفاظ على الذوق العام.

اكتشاف المواهب الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الحفاظ علي الهوية المصرية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق المدارس والجامعات عضو مجلس الشيوخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

ضبط مسجل خطر يدير ورشة سلاح فى كرداسة

ننشر نص التحقيقات في محاولة شيف قتل طليقته بـ 10 طعنات في بورسعيد

الطعن على إعدام نجار قتل سيدة فى الإسكندرية 18 أبريل

محافظ أسيوط يبحث الموقف التنفيذي لخطة رصف الطرق بالمحافظة

احسب مرتبك.. جدول زيادة الحد الأدنى للأجور 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سوريا فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

صور

السيدة انتصار السيسي تلتقي سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

للأسبوع التاسع على التوالى.. عشرات الآلاف فى شوارع إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

إصابة طفل فلسطينى برصاص قوات الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

عاصفة استنكار دولى ضد تصريحات عنصرية بمحو قرية حوارة الفلسطينية