الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام شنقًا لجزار قتل محاسبًا بمعرض مستلزمات منزلية بأسيوط

إعدام
إعدام

قضت محكمة جنايات أسيوط، الإعدام شنقًا، لجزار قتل محاسبًا بمعرض أدوات منزلية وأصاب آخر، بسبب خلافات مالية بين المتهم وشقيق المجني عليه الأول في القضية رقم 8706 جنايات أول أسيوط.

صدر الحكم  برئاسة المستشار عبدالحكيم محسن الشربيني وعضوية المستشارين عصام عبدالشكور، وعلاء عامر الرئيسين بالمحكمة، وأمانة سر زكريا حافظ ومحمد علاء راتب.

بداية الواقعة  حين تلقي قسم شرطة أول أسيوط بلاغًا من النجدة بوقوع مشاجرة بمعرض مستلزمات منزلية بمدينة أسيوط ووجود جثة ومصاب.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث قسم أول أسيوط، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي والمصاب لتلقي العلاج، وانتقل ضباط المباحث إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

بسؤال المصاب أقر بتشاجر المتهم، جزار، مع المجني عليه  محاسب بالمعرض، وطعنه بسلاح أبيض مما أدى إلى وفاته على الفور وإصابة المجني عليه الثاني.

وبعد تشكيل فريق بحث تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، معللًا ذلك بوجود خلافات مالية مع شقيقه، وطالب المجني عليه بالتدخل، فوقعت بينهما مشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض وإصابة المجني عليه الثاني.

الدائرة الرابعة جنايات أسيوط الإعدام شنقا جزار محاسب معرض أدوات منزلية

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