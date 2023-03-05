7 مايو الحكم على المتهمين فى قتل 3 بنجع حمادى

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي، بإحالة أوراق المتهمين في قضية قتل موظف ونجله وصاحب مقهى بنجع حمادي، إلى المفتي للبت في إعدامهم، وتحديد جلسة 7 مايو للحكم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بمصرع الهواري نظير عبدالعاطي صديق، 40 عامًا، موظف بالكهرباء، ونجله عمار، 16 عامًا، وعبدالرشيد شعبان محمد، 47، وكشفت التحريات، عن أن المجني عليهم تصدوا للصوص سرقوا سيارة، وأطلق عليهم المتهمون النيران وفروا هاربين.

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين صلاح.ع، محمد.ا، علي.م، اسلام.ع، تهمة قتل الهواري نظير عبدالعاطي، وابنه عمار، عبدالرشيد شعبان محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وأطلقوا عليهم النيران قاصدين قتلهم، كما وجهت للمتهمين تهمة حيازة سلاح وذخائر.

وتمت إحالة القضية التي حملت رقم 14448 لسنة 2021 جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 2294 لسنة 2021 كلي قنا إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهمين بإحالة أوراقهم إلى المفتي.