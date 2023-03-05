وزير العدل: مصر أول دولة عربية تنشر أحكامها القضائية بمنصة «ويبو»

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن مصر هي أول دولة عربية تنشر أحكامها القضائية على المنصة الإلكترونية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك حرصا من الدولة على دعم حقوق الملكية الفكرية.

وأوضح المستشار عمر مروان خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمى الأول حول التوجهات القضائية فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية فى البيئتين التقليدية والرقمية، والذى تنظمه وزارة العدل مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو"، خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس بالقاهرة، أن المؤتمر جاء برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي كما نقل تحيات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للحضور.

وأشار وزير العدل إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي نتاجا للتعاون البناء بين وزارة العدل المصرية وبين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو، بعد توقيع مذكرة التفاهم بينهما، مشيرا إلى أنه تم تدريب عدد كبير من القضاة فى مجال الحقوق الملكية الفكرية.

المؤتمر شهد حضور سيلفى فوربان نائب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو، وعدد من السفراء والكتاب والقضاة والوزراء ومن بينهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور على مصيلحى وزير التموين، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا.