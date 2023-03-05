الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزير العدل: مصر أول دولة عربية تنشر أحكامها القضائية بمنصة «ويبو»

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن مصر هي أول دولة عربية تنشر أحكامها القضائية على المنصة الإلكترونية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك حرصا من الدولة على دعم حقوق الملكية الفكرية.

وأوضح المستشار عمر مروان خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمى الأول حول التوجهات القضائية فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية فى البيئتين التقليدية والرقمية، والذى تنظمه وزارة العدل مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو"، خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس بالقاهرة، أن المؤتمر جاء برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي كما نقل تحيات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للحضور.

 

وأشار وزير العدل إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي نتاجا للتعاون البناء بين وزارة العدل المصرية وبين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو، بعد توقيع مذكرة التفاهم بينهما، مشيرا إلى أنه تم تدريب عدد كبير من القضاة فى مجال الحقوق الملكية الفكرية.

المؤتمر شهد حضور سيلفى فوربان نائب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو، وعدد من السفراء والكتاب والقضاة والوزراء ومن بينهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور على مصيلحى وزير التموين، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا.

 

 

الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول المحكمة الدستورية العليا المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار عمر مروان

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

ميناء الإسكندرية يستقبل 182 ألف طن سلع

مد فترة التسجيل الإلكترونى للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية

نهبوا آلاف المصريين.. قصة سقوط «هوج بول»

بسبب أولوية المرور.. إصابة 2 فى مشاجرة بطما شمال سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [3]

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سورية فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

للأسبوع التاسع على التوالى.. عشرات الآلاف فى شوارع إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

إصابة طفل فلسطينى برصاص قوات الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

عاصفة استنكار دولى ضد تصريحات عنصرية بمحو قرية حوارة الفلسطينية