وزير الرياضة يتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية بالوادي الجديد

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في الساعات المبكرة من صباح اليوم الأحد إلى محافظة الوادي الجديد، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية، وكان في استقباله اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن التعاون بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة يشهد مستوى متميز من التنسيق فيما بينهما، خاصة في ظل حرص وزارة الشباب والرياضة على إقامة العديد من الفعاليات التي ترتقي بشباب وأبناء محافظة الوادي الجديد، إحدى المحافظات الحدودية التي تلقي دعماً كبيراً من القيادة السياسية.

ومن المقرر أن تشهد جولة وزير الشباب والرياضة الميدانية إلى محافظة الوادي الجديد إطلاق إشارة البدء لماراثون الدراجات، ووضع حجر أساس نادي الهجن الجديد بجوار الجامعة، وتفقد مضمار الهجن الجديد، وتفقد المدينة الشبابية بمدينة الخارجة، وحضور لقاءً حوارياً موسعاً مع شباب المحافظة (شباب أهل مصر، برلمان الشباب، ومديري مراكز الشباب، ورؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب) داخل ديوان عام المحافظة، وتُختتم الزيارة بتفقد أنشطة أندية الفتاة والمرأة، وكذا تفقد عدد من الفقرات في الكاراتيه والفنون الشعبية ومباراة لكرة القدم بالصالة المغطاة.

"الشباب والرياضة" تواصل تنفيذ فعاليات "رواق الأزهر" للطفل والأسرة بمراكز الشباب

واصلت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، تنفيذ فعاليات "رواق الأزهر" للطفل والأسرة بمراكز الشباب، بالتعاون مع الأزهر الشريف.

ويهدف البرنامج إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، تعديل السلوك الخاطئ لدى النشء والشباب والأسر المصرية داخل مراكز الشباب، بالإضافة إلى النهوض بالقيم والأخلاق لدى النشء والشباب والأسر، الرد على التساؤلات التى ترد فى أذهان النشء والشباب والأسر المصرية.

وتناول الرواق الأزهرى للطفل والأسرة بمراكز الشباب هذا الأسبوع التعرف على "فضل القرآن الكريم وحفظه".

وتناولت لقاءات الرواق التي نفذتها وزارة الشباب والرياضة بكافة المحافظات عدد من القضايا منها الدين وعلاقته بالرياضة، عناية الدين بالنشء والشباب والأسرة أخلاقيا وتربويا، والتأكيد على أهمية التواصل بين أعضاء الأسرة الواحدة، قيمة وأهمية الصلاة ،قيم اداب الاستئذان، وقيمة النظافة، وبر الوالدين، واحترام الوقت، واحترام المعلم، وغيرها من القيم والتي ترتقى بالأخلاق، وتربط الأسرة والنشء والشباب وكيفية تطبيقها على الواقع، والدين وعنايته بالأسرة، والتأكيد على أن الأسرة هى أساس المجتمع وهى اللبنة الأولى لتخريج نشء وشباب أسوياء.

وفيما تم تنفيذ الفعاليات بمحافظات مختلفة، من خلال بمعايشة واقعية لوعاظ الأزهر الشريف مع النشء والشباب، داخل مراكز الشباب بهدف رؤية السلوك والعمل على تعديله، خاصة وأن مراكز الشباب بجميع المحافظات فى هذا الوقت أصبحت مراكز خدمة مجتمعية مهمة.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث