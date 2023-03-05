المشدد 15 سنة لـ4 متهمين بسرقة مواطن بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية؛ بتهمة سرقة مواطن بالإكراه في دائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد عابدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين بهاء عطية ومحمود منصور وأيمن حمدان، وسكرتارية تامر عبدالعظيم.

بداية الواقعة عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق العامة إحالة المتهمين "ع . ن “، ”م . ع"، “ح . أ ”، “م . إ”، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بأنهم في يوم 28 ديسمبر الماضي، وبدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، سرقوا مبلغ مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه وهاتف محمول مملوكين للمجني عليه “أ . ك”، و كان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين استدرجوا المجني عليه عن طريق إعلان لشراء شقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب الاتفاق معه اصطحبوه داخل سيارة وأشهروا صوبه سلاح ناري (فرد خرطوش) وأسلحة بيضاء (مطواة)، وهددوه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا من الاستيلاء على المسروقات.