الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 سنة لـ4 متهمين بسرقة مواطن بالشرقية

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية؛ بتهمة سرقة مواطن بالإكراه في دائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد عابدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين بهاء عطية ومحمود منصور وأيمن حمدان، وسكرتارية تامر عبدالعظيم.

بداية الواقعة عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق العامة إحالة المتهمين "ع . ن “، ”م . ع"، “ح . أ ”، “م . إ”، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بأنهم في يوم 28 ديسمبر الماضي، وبدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، سرقوا مبلغ مائة وخمسة وعشرون ألف جنيه وهاتف محمول مملوكين للمجني عليه “أ . ك”، و كان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين استدرجوا المجني عليه عن طريق إعلان لشراء شقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب الاتفاق معه اصطحبوه داخل سيارة وأشهروا صوبه سلاح ناري (فرد خرطوش) وأسلحة بيضاء (مطواة)، وهددوه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا من الاستيلاء على المسروقات.

محكمة جنايات الزقازيق السجن المشدد المستشار سعيد عابدين نيابة جنوب الزقازيق أسلحة بيضاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

مد فترة التسجيل الإلكترونى للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

نهبوا آلاف المصريين.. قصة سقوط «هوج بول»

ميناء الإسكندرية يستقبل 182 ألف طن سلع

بسبب أولوية المرور.. إصابة 2 فى مشاجرة بطما شمال سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [3]

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سورية فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

للأسبوع التاسع على التوالى.. عشرات الآلاف فى شوارع إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

إصابة طفل فلسطينى برصاص قوات الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

عاصفة استنكار دولى ضد تصريحات عنصرية بمحو قرية حوارة الفلسطينية