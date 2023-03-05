الشيوخ يناقش مقترح إطلاق أسطول تاكسى محلى الصنع

يعقد مجلس الشيوخ، جلساته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندى، بشأن إطلاق أسطول من سيارات التاكسي محلية الصنع لدعم الصناعة المحلية والترويج لها.

ويتضمن الاقتراح برغبة المقدم من المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن يتم تصنيع سيارات التاكسي في مصر محليًا، لدعم الصناعة الوطنية، مع وضع خطة للإحلال والتجديد، على أن يمنح التاكسي المصري عدد من الامتيازات منها؛ أولوية دخول المطارات والهيئات الحكومية، ومنح قائد السيارات حوافز مالية تخصم من ثمن السيارة تصل إلى 50 ألف جنيه، وخفض سعر الكهرباء على قائد التاكسي المصنع محليًا.

وأشار الاقتراح إلى ضرورة تشجيع وزيادة تصنيع السيارة الكهربائية المصرية، وأن تضع الحكومة من بين خطط الترويج للسيارة الجديدة، إجراءات محفزة عديدة منها، تقديم وزارة المالية حافزًا ماديًا للمشترين من خلال دعم يصل لنحو 50 ألف جنيه، وخفض سعر الكهرباء لكل كيلو وات، والاهتمام بتيسير خدمات البيع والصيانة عن طريق الشراكة مع إحدى الشركات الكبرى، والتوسع في إنشاء محطات شحن عام للسيارات الكهربية في محافظات مصر.

كما تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، نظر طلب مناقشة عامة المقدم من النائب باهر غازي وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسة وزارة الثقافة نحو استعادة الدور التاريخي لقصور الثقافة والمسارح لنشر التوعية الفكرية وتعليم الفنون الثقافية كإحدى الركائز الأساسية لبناء الإنسان.