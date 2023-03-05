الأحد 05 مارس 2023
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الثقافة

«نهاية العالم كما نألفه» على طاولة قصر ثقافة الشاطبى بالإسكندرية

كتاب نهاية العالم
كتاب نهاية العالم كما نألفه

كتاب "نهاية العالم كما نألفه"، محور الأمسية الثقافية، والتي تعقد في السابعة من مساء اليوم الأحد، بمركز ثقافة الشاطبي بالإسكندرية.

 

يتناول اللقاء مناقشة ورؤية نقدية حول كتاب الشاعر إبراهيم المصري، والصادر عن منشورات المتوسط، تحت عنوان "نهاية العالم كما نألفه"، ويتناول الكتاب بالنقد والتحليل والنقاش كلا من: الكاتبة أماني خليل، والكاتب عبد المنعم كامل، ويدير الحوار الشاعر عبد الرحيم يوسف.

 

والشاعر “إبراهيم المصري”، عضو اتحاد كتاب مصر، صدر له: العديد من المؤلفات نذكر من بينها: "لعبةُ المراكب الورقية" رواية، 1998، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة - (الرواية الفائزة بالمركز الثالث في الدورة الأولى لجائزة الإبداع العربي - الشارقة)، "الزَّهْرَوَرْدِيَّة" شعر، 2007، "رصيف القتلى – مشاهدات صحافي عربي في العراق" 2007، المؤسسة العربية للدراسات والنشر - (الكتاب الفائز بجائزة ابن بطوطة، مشروع ارتياد الآفاق، فرع الرحلة الصحفية 2006)، "الديوان العراقي" شعر، 2008، المركز الثقافي العربي - السويسري، "مقتطفات البيرة" شعر، 2008، دار شمس، "الوعي والوجود" شعر، 2009، دار ميريت، و"الشعر كائن بلا.. عمل" شعر، 2009، دار بدايات.

 

ومما جاء في كتاب "نهاية العالَم كما نألفُه"، للشاعر إبراهيم المصري نقرأ: تعالوا نبني مدينةً كونيَّةً من مُدنٍ عُظمى، ونشقُّ فيها طُرقًا عريضةَ الاتساع، وميادينَ إن عبرها طائرٌ يبقى مُعلَّقاً بجناحيه في الهواء، ولا يشيخُ فيها الرجالُ والنساء، ولنضعْ مَنف إلى جانبِ أثينا ودمشقَ إلى جانبِ الإسكندرية، وبغدادَ إلى جانبِ باريس والبندقيةَ إلى جوارِ قرطبة، وإن لم تكفِ الأرضُ بنينا لها أرصفةً فضائية، ولنضعْ روما إلى جانبِ شيراز ونيويورك إلى جانب تبمكتو، وقسنطينة إلى جوارِ القدس وإرمَ إلى جانب فيينا، وتعالوا ننسى أنَّ سقراط ماتَ بالسُّمِّ وأنَّ هيباتيا لم يمزقُها مؤمنون بمملكةِ الرب، وأنَّ ماري كوري لم تمت بالنظائرِ المُشعَّة، ثم تعالوا نحتفلْ بأنَّ مدينةً كونيةً تتسعُ للعِلمِ مَلِكًا، وللمعرفةِ كتابًا في يده، وللفنونِ الجميلةِ تاجًا على رأسِه، وللموسيقى تصلُ النيلَ بالأمازونِ بالدانوبِ بالغانج بالميسيسبي مسرحَ ماءٍ، يتدفقُ ناعمًا أو هائجًا ومُضاءً بملايين الشموسِ أو المصابيحِ أو الشموعِ المُشعَّة، وإن عبرَ الماءَ طائرٌ يبقى مُعلَّقًا بجناحيه في الهواء.

كتاب نهاية العالم كما نألفه علي طاولة قصر ثقافة الشاطبي الشاعر إبراهيم المصري الكاتبة أماني خليل ديوان مقتطفات البيرة

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