الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد 50 عامًا على فراقه.. شريفة فاضل ترحل إلى جوار «البطل»

شريفة فاضل
شريفة فاضل

توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 5 مارس 2023، الفنانة شريفة فاضل عن عمر ناهز الـ 84 عاما، بعد صراع طويل مع المرض. 

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة فى مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر والدفن فى مقابر العائلة قبل كوبري السيدة عائشة صلاح سالم مقابر الإمام الشافعي.

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شريفة فاضل

حفيدة أحد أبرز المقرئين

ولدت الفنانة الراحلة في 15 سبتمبر عام 1938، بالقاهرة، وهي حفيدة المقرء أحمد ندا، حيث دخلت عالم الغناء عن طريق الإنشاد الديني، وتدربت على أيدي كبار المنشدين. 

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شريفة فاضل

 

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شريفة فاضل

اتجهت شريفة فاضل بعد ذلك إلى عالم الفن لتلتحق بمعهد الفنون المسرحية، واشتهرت بالعديد من الأغاني منها «أمانة يا بكرة»، «حارة السقايين»، وعملت فيلماً بنفس الاسم. 

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شريفة فاضل

حياتها الشخصية

تزوجت من المخرج السيد بدير الذي أسند إليه بطولات عديدة، وانجبت منه ابنها الوحيد السيد السيد بدير، أحد ابطال الجيش المصري ووالذي استشهد في حرب الاستنزاف، قبل حرب أكتوبر بأشهر قليلة. 

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شريفة فاضل وزوجها المخرج السيد بدير

 

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شريفة فاضل وزوجها المخرج السيد بدير

 

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شريفة فاضل وزوجها المخرج السيد بدير

تعد أغنيتا «أم البطل» و«تم البدر بدرى» من أشهر أغانى شريفة فاضل ولكل منهما قصة منفصلة فى مناسبة أدائها لهما. 

قصة أم البطل

قدمت شريفة فاضل «أم البطل» تخليدًا لذكرى نجلها الملازم أول طيار سيد السيد بدير، الذي استشهد خلال حرب الاستنزاف بعد تخرجه وتلقيه تدريبات على الطيران فى روسيا، حيث كانت صدمة عمرها التى لم تستطع تجاوزها رغم مرور ما يقرب من 50 عامًا، وكانت لا تتمالك دموعها عندما تتحدث عنه.

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شريفة فاضل وزوجها المخرج السيد بدير ونجلهم الشهيد

وقررت شريفة فاضل بعد استشهاد نجلها اعتزال الفن والابتعاد عن الناس، إلا أنها لم تمر عليها فترة وخرجت من عزلتها، وقررت تقديم أغنية تعبر عن حال كل أم فقدت ابنها في الحرب، فتعاونت مع الشاعرة نبيلة قنديل وألحان على إسماعيل على تقديم أغنية «أم البطل».

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الشهيد ملازم أول طيار سيد السيد بدير

وداع رمضان

أما قصة تقديم إحدى أبرز أغاني وداع رمضان، تعود للشاعر عبد الفتاح مصطفى، والذى  وصف حالة الوداع الحزين التى تتملك المصريين برحيل شهر رمضان، وخرجت من بين يديه كلمات الأغنية التي قدمها إلى وجدى الحكيم الذي كان يعمل مراقبا للموسيقى والغناء بالإذاعة.

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شريفة فاضل

واتفق وجدي الحكيم معه على أن يلحنها الموسيقار عبد العظيم محمد الذي أبدع في اللحن خلال يومين فقط، حتى أنه جعل من الوداع بهجة وفرحة، كما اتفقا على أن تغنيها المطربة شريفة فاضل التي كانت في بداية مشوارها الفني، وقد حفظتها في ثلاثة أيام.

وفاة شريفة فاضل رحيل ريفة فاضل ام البطل حياة شريفة فاضل السيد بدير

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

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