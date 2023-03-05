بواسطة 250 فريقا.. انطلاق فعاليات حملة «طرق الأبواب» لتطعيم ضد كورونا بأسوان

تنطلق، اليوم الأحد، فعاليات حملة "طرق الأبواب" لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا في محافظة أسوان، وجاء ذلك فى إطار جهود وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار فيروس كورونا بين قطاعات وفئات الشعب المختلفة والحد من الأعراض والمضاعفات الخطيرة للمرض، والوصول إلى الأشخاص المستحقين للتطعيم.

من ناحيته كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين بتكثيف الجهود لإنجاح فعاليات حملة "طرق الأبواب" لتطعيم المواطنين ضد كورونا.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالجهود المتميزة التى قامت بها الحملة بواسطة مديرية الشئون الصحية بالمحافظة خلال الفترة الماضية، والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للوصول إلى المواطنين المستهدفين بالتطعيم ضد فيروس كورونا فى جميع القرى والنجوع والمناطق النائية ، وناشد المحافظ جميع المواطنين بضرورة تلقى هذه الجرعات من لقاح فيروس كورونا لمن لم يتلقها ، مع الإلتزام بإتباع جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة على الوجه الأكمل.



بينما أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية: “فإننا نكثف منظومة العمل ضمن حملة طرق الأبواب من خلال الفرق الطبية التى تضم الأطباء والممرضين ومدخلى البيانات والرائدات الريفيات، بالإضافة إلى فرق تثقيف الصحى لتجوب كافة القرى والنجوع بمختلف أنحاء المحافظة للوصول للفئات المستهدفة”.

ولفت الدكتور إيهاب حنفى إلى أن حملة “طرق الأبواب”، تستهدف تطعيم جميع فئات المجتمع والعاملين بالمصالح والهيئات الحكومية والمصانع والشركات بلقاح فيروس كورونا للحد من أعراض ومضاعفات الفيروس لمن هم أكبر من 12 عاما.

وتابع وكيل وزارة الصحة في أسوان، أن يتم تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا خلال حملة "طرق الأبواب" بواسطة 250 فريق طبى مدرب، وذلك تحت إشراف من الدكتور مصطفى أبوالمجد مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية.