بعد أحداث الجولة 20.. رابطة الأندية تقرر معاقبة جماهير الأهلى والإسماعيلى

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، منع 930 مشجعًا للنادي الأهلي من الحضور في مباراتين بسبب السباب الجماعي في المباراة الأخيرة للفريق أمام الداخلية.

وكان الأهلي قد تعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري.

كما فرضت الرابطة، عقوبة الإيقاف ضد 687 مشجعًا من جماهير الإسماعيلي لمدة مباراتين، وإيقاف 13 مشجعًا آخرين من جماهير الدراويش لنهاية الموسم؛ بسبب تمزيق لافتات الأهلي في ملعب السلام.

وتعادل الإسماعيلي سلبيًا مع فيوتشر في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة ضمن الجولة 20 من مسابقة الدوري.