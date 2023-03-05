الأحد 05 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد أحداث الجولة 20.. رابطة الأندية تقرر معاقبة جماهير الأهلى والإسماعيلى

مباراة الأهلي والداخلية
مباراة الأهلي والداخلية

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، منع 930 مشجعًا للنادي الأهلي من الحضور في مباراتين بسبب السباب الجماعي في المباراة الأخيرة للفريق أمام الداخلية.

 

وكان الأهلي قد تعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري.

 

كما فرضت الرابطة، عقوبة الإيقاف ضد 687 مشجعًا من جماهير الإسماعيلي لمدة مباراتين، وإيقاف 13 مشجعًا آخرين من جماهير الدراويش لنهاية الموسم؛ بسبب تمزيق لافتات الأهلي في ملعب السلام.

 

وتعادل الإسماعيلي سلبيًا مع فيوتشر في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة ضمن الجولة 20 من مسابقة الدوري.

الاهلى الاسماعيلى رابطة الأندية الدورى المصرى رابطة الأندية تقرر معاقبة جماهير الأهلي والإسماعيلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

أستاذ علاقات دولية: الاقتصاد البريطانى فى تدهور مستمر منذ الخروج من الاتحاد الأوروبى

بعد أحداث الجولة 20.. رابطة الأندية تقرر معاقبة جماهير الأهلى والإسماعيلى

ستنخفض 9 درجات.. الأرصاد توجه تحذير هام بشأن الطقس

ضحايا أم شركاء فى الجريمة؟.. الموقف القانونى لمروجى تطبيق هوج بول

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. جدول المرتبات الجديد 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة طفل فلسطينى برصاص قوات الاحتلال بمخيم العروب شمال الخليل

عاصفة استنكار دولى ضد تصريحات عنصرية بمحو قرية حوارة الفلسطينية

مسؤولة أممية تطالب بالتحقيق فى انتهاكات قوات الاحتلال بالأراضي الفلسطينية